¿Qué se celebra el 17 de noviembre? ¿Es día feriado?

El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, con la finalidad de conmemorar a las y los estudiantes que deben luchar para poder obtener educación libre.

Asimismo, se conmemora a los jovenes estudiantes checos que fueron arrestados y asesinados el 17 de noviembre de 1939 por los nazis en la actual República Checa.

Durante ese año los estudiantes realizaron manifestaciones, protestas y resistencia en Checoslovaquia, pues querían que se liberara el yugo que existía por parte de los nazis en el país.

El 17 de noviembre hubo 9 profesores y estudiantes ejecutados en Praga, esto luego de que existieran manifestaciones en contra de la ocupación que tenía Alemania en Checoslovaquia.

Las 9 personas ejecutadas eran líderes estudiantiles, y además de estas ejecuciones, más de mil 200 estudiantes fueron enviados a campos de concentración.

¿El 17 de noviembre es feriado?

Aunque el México el lunes 17 de noviembre es día feriado, realmente solo es una coincidencia que este día también sea el Día Internacional del Estudiante.

De acuerdo con Ley Federal del Trabajo, los días feriado son días de descanso obligatorios, por lo que las y los trabajadores tienen un día libre por ley en México.

El 17 de noviembre de este año es un día oficial de descanso, pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la celebración por el Aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre se recorre al tercer lunes de noviembre.

Celebraciones del 17 de noviembre ı Foto: Especial

¿Qué otras cosas se celebran el 17 de noviembre?

De acuerdo con la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 17 de noviembre también se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón.

Este día se conmemora con la finalidad de sensibilizar la prevención de esta enfermedad, y también incentivar la investigación en torno a esta enfermedad.

Asimismo, este día también se celebra el naciomiento de Martin Scorsese, quien es un cineasta estadounidense muy reconocido por sus películas que, particularmente, reflejan la cultura estadounidense.

El 17 de noviembre también es el Día Mundial del Niño Prematuro, con el que se pretende evidencia el gran riesgo de mortalidad que existe, así como dar un soporte emocional y apoyo a las familias y a los niños prematuros.

Este día también es el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, con el que se pretende crear conciencia en las personas sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de accidentes.