Buen Fin 2025 en Liverpool: estos son los tenis Puma con 40% de descuento

Con el Buen Fin a nada de empezar, muchas tiendas ya comenzaron a revelar las increíbles ofertas que tendrán del 13 al 17 de noviembre.

Una de ellas es Liverpool, quienes a través de su página en línea mostraron los descuentos que tendrán en departamentos como electrónica, belleza, muebles, hogar, deportes, videojuegos y zapatería.

Esta última categoría ha llamado especialmente la atención de muchos pues se pueden observar increíbles descuentos en tenis para dama y caballero con descuentos de hasta el 40 por ciento.

Buen Fin ı Foto: Cuartoscuro

Estos son los tenis Puma con descuento

Los tenis de la marca Puma destacan entre las ofertas más atractivas. Un ejemplo son los Puma Xcell Nova Fs unisex para entrenamiento, cuyo precio original era de $2,049.00 y ahora se pueden adquirir por $1,229.40, lo que representa un impresionante 40% de descuento.

Este modelo, además de contar con un diseño moderno y versátil, ofrece comodidad y soporte ideales para actividades deportivas o el uso diario.

Estos son los tenis con descuento en Liverpool ı Foto: Captura de pantalla.

Aunque no es la única oferta que tienen, pues de la misma marca se encuentran los tenis Flyer Runner de hombre para correr, que bajaron de precio. Con un costo original de 1,399 pesos a tan solo 867.38 pesos.

Marcas como Adidas, Nike y otras también entraran en grandes rebajas al interior de las tiendas de Liverpool, por lo que te recomendamos checar su tienda en línea para poder revisar todas las ofertas de este Buen Fin 2025.

Con promociones como esta, Liverpool busca atraer a los compradores que esperan aprovechar el Buen Fin para renovar su guardarropa deportivo con productos de calidad a precios irresistibles.

Interior de una tienda Liverpool. ı Foto: Flickr

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT