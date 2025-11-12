Tormenta solar G1: ¿Cómo afectará a las telecomunicaciones?

Las Tormentas solares pueden provocar diversos tipos de afectaciones en la Tierra, y los expertos señalan que la Tormenta solar G1 producirá algunas este miércoles 12 de noviembre.

El Servicio de Clima Espacial México de la Universidad Nacional Autónoma de México (SCiESMEX UNAM) informó que desde este martes 11 de noviembre la Tormenta solar comenzó a producir afectaciones a partir de las 18:00 horas.

Uno de los efectos producidos es el avistamiento de auroras boreales, ya que estas son producidas cuando las partículas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, lo que produce luces de colores.

Estas auroras boreales fueron captadas en Baja California, y el SCiESMEX UNAM publicó una serie de fotografías tomadas anoche en el observatorio de San Pedro Mártir por el investigador por México de SECIHTI, el Dr. José Sergio Silva Cabrera.

Observaciones de la aurora boreal de anoche tomadas desde el Observatorio de San Pedro Mártir en B.C. por el Dr. José Sergio Silva Cabrera, Investigador por México de SECIHTI, adscrito al Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ensenada, México pic.twitter.com/lf02CG60oS — SCiESMEX/LANCE/UNAM (@SCiESMEX) November 12, 2025

¿Cómo afectará a las telecomunicaciones?

La Tormenta geomagnética tiene intensidad G5, lo cual, de acuerdo con UNAM Global, “puede interactuar fermente con el campo magnético terrestre”, por lo que se podría provocar un debilitamiento en este campo que afecta en varios aspectos, como la orientación con brújula.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), la alerta ALTK05 de este miércoles puede provocar afectaciones en la red eléctrica débil.

Eyección de Masa Coronal ı Foto: NASA

El NOAA apuntó que la Tormenta solar actual tiene un índice K geomagnético de 5, lo que significa que la tormenta geomagnética es menor, colocándola en una escala G1, lo que produce una advertencia activa menor.

Asimismo, podría tener un impacto menor en las operaciones de satélites, cortes de energía, apagones de radio, incremento en los errores de los sistemas de GPS, e incluso los animales migratorios que usan el campo magnético para orientarse podrían verse afectados.

Esta tormenta geomagnética provoca fallos en los circuitos de los satélites, y debido a esto, se producen afectaciones en las telecomunicaciones, pero este no representa un riesgo para la salud humana, pues no impacta de manera directa.

Alerta de tormenta geomagnética del NOAA ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué se produce una tormenta solar?

Las tormentas solares son producidas cuando los campos magnéticos del Sol se distorsionan, lo que provoca que se rompan y posteriormente se reconecten, lo que provoca que se liberen grandes cantidades de energía.

Esto provoca que las partículas, los campos magnéticos, la energía y el material sean expulsados desde el Sol hacia el sistema solar, y esto también es conocido como eyección de masa coronal (EMC).

Imagen ilustrativa del Sol ı Foto: Especial

De acuerdo con la NASA, las EMC son nubes inmensas de material solar que son “expulsadas al espacio por el Sol a más de un millón de millas por hora, a menudo tras una llamarada solar.”

El SCiESMEX UNAM informó que se está dando seguimiento a esta tormenta geomagnética, y que esta fue provocada por la llegada de una EMC a la Tierra, lo que produjo diversos efectos y alteraciones moderadas en la atmósfera.

De igual forma, el SCiESMEX UNAM dijo que “el Sol mantiene un alto nivel de actividad; se espera el posible arribo de otra EMC hoy por la tarde, lo que podría intensificar la tormenta actual.”