Ilustradora acusa a Movimiento Ciudadano de plagiar un diseño suyo para sus redes | VIDEO

Movimiento Ciudadano, el partido naranja, se ha caracterizado por sus propuestas de carácter progresista y un acercamiento con las generaciones más jóvenes a través de su lenguaje y su uso de los canales digitales. Sin embargo, es esto último lo que ha envuelto a la fuerza política en una nueva controversia.

A través de redes sociales, una ilustradora digital conocida como Jojo (@jojoyupi) acusó a Movimiento Ciudadano de plagiar su trabajo para sus propios materiales en medios digitales, a causa de similitudes que, dijo, son muy evidentes entre sus diseños y una reciente publicación del partido naranja.

El partido Movimiento Ciudadano. ı Foto: Especial.

En un video publicado en TikTok, Jojo narró cómo, inspirada en un meme que vio en internet, creó una ilustración de un gato con brazos largos, sosteniendo una cámara de frente, alrededor del cual colocó la leyenda: “¡No te muevas! Estoy fotografiando bellezas”.

Días después, una amiga le escribió avisándole que había visto una ilustración muy parecida a la suya en las redes sociales del partido político, y le envió capturas de pantalla.

La ilustradora narró que quedó sorprendida al encontrar similitudes tan evidentes con su trabajo: la ilustración de Movimiento Ciudadano también muestra una figura (esta vez, una naranja) con brazos largos y la misma cámara de frente, alrededor de la cual, también, hay una leyenda que comienza con “¡No te muevas…!”.

Es tal cual mi ilustración, solo cambiaron el gato por una naranja… Ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar absolutamente nada. Me robaron, creo que pudieron tomarse la molestia de darme los créditos o hacer algo diferente @jojoyupi, ilustradora, en TikTok



Con este estilo, tan similar al de Jojo, Movimiento Ciudadano enlista algunos de los cuales han sido los principales temas en su agenda: “¡No te muevas! Estoy fotografiando gente que quiere vivienda digna” o “¡No te muevas! Estoy fotografiando gente que quiere salario mínimo de 10 mil pesos”.

Sin embargo, la ilustradora cuestionó la legitimidad de estas propuestas, al venir de un partido que, acusó, roba y plagia artistas independientes: “Ahora, ¿realmente sus propuestas van con lo que están haciendo? Porque literalmente están robando”, dijo la joven en el video.

Algunos usuarios lamentaron la situación y exigieron a Movimiento Ciudadano explicar el supuesto plagio a Jojo. Condenaron que no es la primera vez que una institución roba las ideas de un artista independiente que publica su material libremente en redes sociales.

Otros más responsabilizaron a Jojo por no registrar su diseño, e incluso acusaron que no cuenta con el derecho de reclamar plagio cuando ella misma aceptó que la inspiración para su diseño lo tomó de un meme de redes sociales.

Algunos más, insinuaron que Movimiento Naranja creó sus imágenes con inteligencia artificial, lo cual habría usado como base el diseño de Jojo de forma involuntaria.

