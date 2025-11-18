La historia del perturnador VIDEO 1444 original

El video 1444 resurgió en el Internet, el cual está volviendo a perturbar a los usuarios de Internet con sus impactantes imágenes y también con la supuesta maldición que tiene para quienes ven completa la grabación original.

Este clip recientemente se viralizó nuevamente en la plataforma de TikTok y los usuarios quieren ver el video completo en las plataformas.

¿Cuál es el video de 1444 completo y original?

Se trata de un video en el que aparece un joven ruso llamado Gleb Korablev, un joven ruso que nació en el 2001.

El joven originario de Moscú grabó un video en el que aparece en un sillón color beige en su sala de estar, detrás del sillón se observa un papel tapiz beige y encima se observa un cuadro de un bosque.

Gleb Korablev ı Foto: Redes sociales

Gleb viste una playera blanca en la que se lee 911 y una frase que hace referencia a un campamento juvenil.

En el video el joven aparece sentado en el sillón frente a la cámara, pero lo que más llama la atención es que Gleb sostiene en sus piernas un arma de alto calibre.

RECREACIÓN DEL VIDEO 1444

De acuerdo con los usuarios, el video original dura alrededor de dos horas, pero solos 5 segundos son los más mortales y los que se viralizaron.

En el video Gleb está sentado frente a la cámara y de repente se escuchan que él dice: adiós, en ruso y de repente se coloca el arma en la cabeza y se dispara.

El cuerpo del joven es impactado contra el sillón tras recibir el disparo y la pared y el sillón se llenan de sangre.

Una parte del cerebro en el sillón en la pared, además de que en el video explícito se puede observar que al joven se le salen los ojos de la cara, tras el brutal impacto.

¿Por qué se llama video 1444?

El video se filtró en 2019 en YouTube, ante el impacto de las imágenes la persona que lo publicó intentó burlar el algoritmo y las reglas de no violencia sobre videos fuertes, por lo que para que no fuera detectado rápidamente colocó el nombre de 1444, en lugar de una descripción más detallada del video.

Se dice que el clip solo se volvió creepypasta en América Latina, ya que en otros países no tuvo el mismo impacto tras difundirse en Internet. Asimismo, se desconoce si el video fue emitido originalmente como una transmisión en vivo o si fue un video que se grabó y después fue difundido.

De acuerdo con la información de Internet, Gleb Korablev se quitó la vida porque tenía una enfermedad en el corazón y que le quedaba poco tiempo de vida, por lo que él decidió terminar con todo antes de sufrir.