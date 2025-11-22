Intentan subir el Popocatépetl pero huyen por fuerte estruendo

Un video difundido en redes sociales ha generado preocupación y asombro: cuatro hombres y un perro fueron captados corriendo cuesta abajo desde las faldas del volcán Popocatépetl tras escuchar un fuerte estruendo, lo que sugiere que quienes se habían acercado al volcán decidieron huir ante un posible peligro.

El video muestra a las personas descendiendo de forma apresurada mientras se escucha un ruido intenso, posiblemente generado por el propio volcán.

Según los reportes, ninguno de los hombres portaba equipo especializado para el ascenso, lo que sugiere que su visita pudo haber sido improvisada o recreativa.

🚨⚠ ¿IRRESPONSABILIDAD O AVENTURA EXTREMA? 🌋🏃😱



🟡Un grupo de hombres y un #perro fueron captados huyendo a toda prisa de las faldas del #Popocatépetl, tras escuchar los estruendos generados por el #volcán tras una exhalación.@Gob_Puebla @GobiernoMX pic.twitter.com/gmMX3orI8e — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 21, 2025

Nivel de alerta volcánica y riesgos reales

El Popocatépetl actualmente se encuentra bajo el semáforo de alerta Amarillo Fase 2, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Este nivel de alerta implica la posibilidad de “explosiones menores a moderadas”, emisión de gases, ceniza y fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión establecido.

Protección Civil y otras autoridades han insistido en que la zona cercana al cráter —normalmente establecida en un radio de 12 kilómetros — debe respetarse cuidadosamente para evitar situaciones peligrosas ante la actividad del volcán.

Reacción en redes y debate público

Al viralizarse el video, diversas reacciones surgieron entre usuarios: algunos lo calificaron como una “aventura peligrosa”, otros se preguntaron si podría tratarse de un montaje.

Parte del debate gira en torno a la actitud de los protagonistas, que corren al percibir la amenaza, pero también sobre la responsabilidad de quienes se exponen al peligro para capturar contenido viral.

Sin embargo, otros critican que no se ve una reacción inmediata más alarmada en el video, lo que alimenta la duda sobre la autenticidad del momento.

Reflexión sobre riesgos y responsabilidad

Este episodio pone en evidencia un conflicto entre la atracción por la aventura y la peligrosidad real de acercarse a un volcán activo.

Aunque para algunos la montaña puede significar un reto o una oportunidad para generar contenido en redes, para las autoridades y expertos significa un riesgo que no debe tomarse a la ligera.

El Popocatépetl no solo emite gases y ceniza, sino que también puede expulsar fragmentos incandescentes, especialmente cuando hay explosiones o exhalaciones fuertes. Estos proyectiles pueden alcanzar grandes distancias y representar un grave peligro para quienes se encuentran en sus faldas.

Además, la huida apresurada de los hombres y el perro sugiere que estaban conscientes del peligro una vez que ocurrió el estruendo, lo que refuerza la idea de que su presencia en el volcán no era completamente segura ni bien planificada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL