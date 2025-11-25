¿Quién era Karl Wallenda, el equilibrista que se cayó y murió en vivo? | FOTOS

Karl Wallenda fue un equilibrista reconocido por sus acrobacias peligrosas que no se limitaban a funciones en el circo, pues este incluso llegó a hacer actos en lugares abiertos como en el desfiladero del río Tallulah de Georgia.

Karl Wallenda no fue sólo reconocido por sus grandes actos, sino que su nombre pasó a la historia debido a que su muerte fue transmitida en televisión en vivo, por lo que, hasta el momento, ese trágico momento continúa disponible en video.

Karl Wallenda durante uno de sus actos como equilibrista ı Foto: Especial

El famoso equilibrista se encontraba dando un espectáculo en Puerto Rico el 22 de marzo de 1978, sin embargo, el viento jugó en su contra, pues cuando se encontraba cruzando las cuerdas flojas cayó desde aproximadamente 30 metros de altura.

Debido a que, como en ocasiones anteriores, Wallenda no contaba con una red de seguridad mientras realizaba su acto para promocionar el Circo Panamericano en el que se presentaba, este equilibrista se impactó en un taxi y posteriormente rebotó al pavimento.

El acto en el que Karl Wallenda perdió la vida ı Foto: Especial

¿Quién era Karl Wallenda?

Karl Wallenda tenía 73 años de edad cuando se encontraba realizando el arriesgado acto en el que perdió la vida, y la mayor parte de su vida la dedicó a hacer acrobacias que a menudo ponían en riesgo su integridad por el peligro que estas representaban.

El equilibrista se dedicó a ofrecer diversos espectáculos junto a miembros de su familia y otros acróbatas, con los que realizaba actos como pirámides de cuatro hombres o ciclismo sobre la cuerda floja.

Flying Wallenda ı Foto: Especial

La trayectoria de Wallenda y Los Flying Wallenda se encuentra registrada en una película documental llamada “The Great Wallendas”, en la que se relata los logros de la familia de acróbatas que es una de las pioneras en los actos mortales.

Durante una presentación de 1962 dos miembros de The Flying Wallenda perdieron la vida al realizar una acrobacia, en la que se encontraban participanto 7 personas, durante su presentación en el State Fair Coliseum de Detroit, Michigan Estados Unidos.

Fotos de Karl Wallenda ı Foto: Especial

Wallenda fue reconocido por haber atravesado el desfiladero del parque Tallulah de Georgia, Estados Unidos, pues realizó este arriesgado acto a 225 metros de altura, y también logró un récord al caminar a 550 metros de altura en el parque temático Kings Island de Ohio.

Este récord que Karl Wallenda alcanzó en 1974 no fue roto hasta el 2008, cuando su bisnieto, Nik Wallenda, superó la hazaña de su abuelo al cruzar por el mismo parte temático a 610 metros de altura.