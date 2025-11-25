Este es el VIDEO de Karl Wallenda, equilibrista que se cayó y murió EN VIVO

Karl Wallenda nació en 1905 en Prusia, y se forjó como un equilibrista reconocido debido a las acrobacias que realizaba, pues estas siempre representaban un gran peligro para su vida.

El equilibrista germano-estadounidense realizaba acrobacias la mayor parte del tiempo sin colocar una red de seguridad, por lo que sus grandes hazañas ponían en riesgo su vida.

Karl Wallenda formó parte de un grupo de equilibristas conocidos como Los Great Wallendas o Los Flying Wallenda, y estos a menudo realizaban pirámides humanas sobre cuerdas flojas, y hasta la fecha continúan realizando acrobacias.

Flying Wallenda ı Foto: Especial

El bisnieto de Karl Wallenda, Nikolas Wallenda, al igual que otros miembros de su familia, continúa con el legado de su bisabuelo, pues hasta la fecha continúa dando espectáculos en los que realiza hazañas que incluyen acrobacias peligrosas.

Nik Wallenda tiene hasta el momento 11 récords Guiness por sus hazañas como acróbata, y es parte de la séptima generación de la familia Wallenda que continúa con la tradición familiar.

Video de la muerte en vivo de Karl Wallenda

La muerte del equilibrista Karl Wallenda quedó registrada en video, pues a los 73 años se encontraba realizando una acrobacia en San Juan, Puerto Rico, en la que perdió la vida.

El 22 de marzo de 1978 Karl Wallenda se encontraba realizando un acto de equilibrio en San Juan, Puerto Rico, pero debido al fuerte viento que había en la región, este no pudo concluir con éxito su acrobacia.

En el video podemos observar cómo Karl Wallenda se encuentra muy concentrado sobre la cuerda floja tratando de mantener el equilibrio, sin embargo, pese a sus esfuerzos este termina balanceándose.

Al darse cuenta de que no podía continuar, Wallenda cede al viento y se agacha para tratar de agarrarse de las cuerdas al perder el equilibrio, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

Fue cuestión de segundos en los que el famoso equilibrista cayó desde aproximadamente 30 metros, y como en la mayor parte de sus actos, no había una red de seguridad para salvaguardarlo.

El acto en el que Karl Wallenda perdió la vida ı Foto: Especial

Debido a esto, la caída de Karl Wallenda provocó que este terminara aterrizando sobre un vehículo para posteriormente impactarse en el pavimento, por lo que perdió la vida en el acto realizado para promover el Circo Panamericano.

El acto fue realizado en unas cuerdas que fueron colocadas entre el Condado Holiday Inn y el Hotel Flamboyan de Puerto Rico, y se transmitió en televisión en vivo, por lo que no sólo las personas que se encontraban en el lugar presenciaron el espectáculo que terminó en tragedia.