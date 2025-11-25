¿Quién es la familia de Lurrique Ferrari, el piloto que murió en el Hot Wheel Epic Show?

El piloto brasileño Lurrique Ferrari perdió la vida por un accidente ocurrido durante una función que estaba dando en el Hot Wheel Epic Show mientras realizaba una maniobra de riesgo en Brasil.

Lurrique Ferrari falleció a los 36 años luego de darse un fuerte golpe en la cabeza en el inicio de la rampa en la que iba a dar un salto complicado, y pese haber sido trasladado a un hospital en el que le hicieron una cirugía, este perdió la vida.

Ferrari se encontraba dando un espectáculo en el parque temático Beto Carrero World ubicado en Penha, Santa Catarina, mismo en el que trabajaba desde diciembre del 2024.

El parque temático suspendió las funciones para poder investigar el accidente, y también emitió un comunicado en el que lamentaba la muerte del piloto y expresaba su solidaridad y respeto a la familia de Lurrique Ferrari.

La muerte de Lurrique Ferrari quedó registrada en video, y de acuerdo con un medio local, este trágico incidente se suma a otro accidente ocurrido en 2024 en el que un motociclista chocó con un automóvil cuando la pista también se encontraba mojada.

El conductor Lurrique Ferrari perdió la vida a causa de un accidente ocurrido durante el Hot Wheels Show. El piloto impactó de lleno una rampa en el parque de diversiones ubicado en la costa norte de Santa Catarina, Brasil.

¿Quién es la familia de Lurrique Ferrari?

Por medio de sus redes sociales, el piloto de motocicleta brasileño, Lurrique Ferrari compartía fotos y videos de sus acrobacias incluso desde los inicios de su carrera, incluidas las carreras de acrobacias en las que participaba.

Asimismo, compartía momentos especiales que compartía con sus amigos, e incluso fotografías en las que aparece acompañado de su padre, con descripciones en las que expresaba su amor y el fuerte lazo que tenía con ellos.

“No solo eres mi padre, sino también mi mejor amigo, mi mentor y el gran amor de mi vida. Te quiero muchísimo y te extraño muchísimo.” Escribió Lurrique Ferrari en una publicación de 2018 en la que aparece junto a su padre.

Lurrique Ferrari y su padre ı Foto: IG:@lurrique_stuntrider

Lurrique Ferrari también se convirtió en un aficionado del ejercicio, pues en sus redes sociales compartía su rutina y fotografías en las que comparaba el antes y después del cambio físico que tuvo al cambias su alimentación.

Pese a su apellido, Lurrique Ferrari no tiene una relación directa con la familia del piloto y empresario italiano Enzo Ferrari quien fundó la Scuderia Ferrari y la famosa marca de automóviles con el mismo nombre.

Inicios de Lurrique Ferrari ı Foto: IG: @lurrique_stuntrider

