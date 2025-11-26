Corona de Adviento 2025: ¿Cuál es el significado y origen de esta tradición?

La Corona de Adviento es un adorno que se coloca tradicionalmente en algunas casas durante las festividades decembrinas, ya que esta tiene un significado ligado a la religión católica.

Este adorno tiene un significado, por lo que cada uno de los elementos que la conforman deben ser colocados tal como se indica para seguir la tradición que expresa la alegría de la llegada del nacimiento del niño Dios.

De acuerdo con el catolicismo, esa corona llena de veladoras se coloca con el propósito de simbolizar la luz hacia el camino, pues marca los cuatro domingos previos al nacimiento del niño Dios.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿Cuál es el significado de la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento marca el comienzo de las tradiciones navideñas en los hogares religiosos, pues las velas que esta contiene se encienden de manera gradual y este rito es acompañado de oraciones e incluso villancicos.

Esta corona debe ser un cículo formado con hojas verdes, y sobre esta se deben colocar tres velas moradas y una rosa, y al centro se coloca un cirio o una veladora blanca.

Este 2025, las veladoras de la Corona de Adviendo comienzan a ser encendidas el domingo 30 de noviembre y terminan de ser encendidas el 21 de diciembre, mientras que el cirio del centro se enciende el 24 de diciembre.

En este adorno también pueden colocarse más objetos como manzanas o piñas de pino, que son los frutos del jardín del Edén, así como flores y un listón rojo, pues estos simbolizan el amor infinito de Dios.

Elementos de la Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿Cuál es el origen de la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento es originiaria de Alemania, pues de acuerdo con los relatos, durante el siglo XIX esta era colocada para representar el regreso del sol durante el invierno.

Por otra parte, algunos relatos indican que esta tradición viene del siglo IV y VI, cuando en los pueblos del norte las personas recolectaban ramas verdes para formar la corona y encender fuego para marcar el regreso de la primavera.

Esta tradición alemana fue adaptada a la religión católica, por lo que ahora es utilizada para marcar la llegada del nacimiento del niño Dios mediante las velas que simbolizan la esperanza, paz, reconciliación, alegría y amor.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

