Así puedes usar la IA Nano Banana para crear fotos de ‘Stranger Things’

Ante el estreno de la nueva temporada de Stranger Things muchos fans están utilizando la IA para crear fotos como si ellos mismos fromaran parte del cast de la serie.

La Inteligencia Artificial Nano Banana de Gemini funciona para crear imágenes medianamente realistas, y para poder generarlas debes dar indicaciones precisas para que todos los detalles sean tal cual los imaginas.

Puedes generar una imagen con esta IA para ser parte de las escenografías más icónicas de la serie y compartirla en tus redes sociales para celebrar el estreno de la nueva temporada que ha sido tan esperada.

Cómo hacer una foto de Stranger Things con Nano Banana

Para poder generar una imagen con Nano Banana de Gemini primero debes pensar en la escena de Stranger Things que es tu favorita, para que puedas tener todos los detalles posibles del ambiente que hay en esa escena.

Luego debes escoger una fotografía tuya, puede ser una foto de cuerpo completo, de medio torso o de tres cuartos, pero lo más importante es que tu rostro sea visible y con buena iluminación para que la IA pueda acercarse más a una escena casi real.

Escenas de Stranger Things ı Foto: Especial

Una vez que ya tengas estos dos elementos debes entrar a Google Gemini, puede ser en tu teléfono en la aplicación o desde tu computadora en la página web, y una vez que tengas la app o la página abierta, debes hacer clic en “crear imagen”.

Cuando selecciones crear imagen debes dar clic después en el signo de + para carar la foto que ya habías elegido anteriormente, y una vez que esté cargada tu fotografía entonces debes escribir las indicaciones para generar tu imagen.

Para poder formar parte de una escenta de Strange Things debes dar tantos detalles como puedas en las indicaciones, para que así tu imagen pueda parecer que realmente estás inmerso en el mundo o en el Upside Down de Vecna.

Como crear foto con nano banana ı Foto: Especial

Aquí tienes un ejemplo de las indicaciones que se escribieron para generar esta imagen:

“Crea un retrato de mí como si estuviera en los años 80, inspirado en el fondo del Upside Down de la serie Stranger Things, donde en una imagen cinematográfica me enfrento a un Demogorgon en un estacionamiento abandonado. El demogorgon es alto y delgado, y su cabeza está formada por 4 pétalos rojos al centro parece que tiene dientes, tal como en la serie. La iluminación de la foto es de luces de neón rotas de alrededos, y la escena en general está iluminada de color rojo. El ambiente de la escena debe estar lleno de suspenso y miedo como en una película de terror de los años ochenta.”