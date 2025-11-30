Cometa 3I Atlas: Estas son las imágenes que muestran su impactante cambio

Este 19 de noviembre la NASA compartió en una transmisión en vivo los descubrimientos que han tenido sobre el cometa interestelar 3I Atlas, así como las últimas imágenes que han obtenido.

Durante la transmisión en vivo, la NASA tuvo la participación de Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA; Nicky Fox, administradora asociada, Dirección de Misiones Científicas; Shawn Domagal-Goldman, director interino, División de Astrofísica; y Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

Los científicos y expertos de la NASA han estado en una campaña de observación del cometa 3I/ATLAS, en la que 12 de sus recursos han logrado captar y procesar imágenes desde el 1 de julio, cuando fue captado por primera vez.

Imagen del Cometa 3I Atlas tomada con el Telescopio Lowell Discovery ı Foto: Qicheng Zhang

¿Qué han observado los científicos de la NASA sobre el cometa 3I Atlas?

El cometa 3I Atlas es el tercer objeto interestelar captado por la NASA, y este fue descubierto por el telescopio Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por su acrónimo en inglés) el cual se encuentra ubicado en Chile.

En Marte, el 3 de octubre se pudieron obtener las imágenes más cercanas por tres naves espaciales de la NASA cuando este se encontraba pasando por el planeta rojo a una distancia de 30,6 millones de kilómetros.

Cometa interestelar 3I Atlas ı Foto: NASA

“El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) capturó una de las imágenes más cercanas del cometa, mientras que el orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN, por su acrónimo en inglés) obtuvo imágenes ultravioletas que ayudarán a los científicos a comprender la composición del cometa.” comparte la NASA.

En una de las imágenes podemos observar una imagen de alta resolución, mientras que en la otra se puede ver una imagen ultravioleta en la que se revela la composición química de este objeto.

Imagenes del cometa 3I Atlas ı Foto: NASA

El cometa interestelar 3I Atlas tiene tonos brillantes que son átomos de hidrógeno que provienen de este, y son liberados cuando la luz del sol calienta al cometa, por lo que el hielo de este se convierte en vapor y estas moléculas se descomponen en átomos de hidrógeno y de oxígeno.

Imagenes del cometa 3I Atlas ı Foto: NASA

De acuerdo con algunos especialistas, este cometa tiene una característica distinta a los demás cometas pues no tiene una cola convencional, sino que tiene una anti cola, y recientemente se pudo observar la desaparición de esta ilusión óptica, dando paso a una cola de cometa de gran magnitud.

Los científicos de la NASA han aclarado algunas especulaciones que surgieron entre algunos usuarios, quienes apuntaban que el cometa 3I Atlas podría tratarse de un objeto proveniente de tecnología alienígena.

Imágenes del cometa 3I Atlas obtenidas por MAVEN ı Foto: NASA

Pese a diversas teorías que han surgido, la NASA ha apuntado que este objeto se ve y se comporta como un cometa, y que hasta el momento no se han visto tecno señales u otros comportamientos que pudieran identificarlo como algo más.