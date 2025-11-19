Estas son las fotos reales obtenidas por la NASA del cometa 3I Atlas

Durante una transmisión en vivo que se realizó este miércoles a las 15:00 horas, la NASA dio a conocer las últimas imágenes que obtuvieron del tercer objeto interestelar que se ha observado, el cometa 3I Atlas.

La transmisión en vivo tuvo una duración de casi una hora, y durante esta se compartió la información que se conoce hasta el momento sobre el cometa interestelar 3I Atlas.

Las imágenes compartidas por la NASA muestran los descubrimientos recientes sobre el cometa interestelar 3I Atlas, y aseguran que mediante la observación los científicos pueden determinar con mayor precisión las características de este objeto ajeno al sistema solar.

LIVE: See the latest images of comet 3I/ATLAS, the third object we've ever seen passing through our solar system from elsewhere in the galaxy.



We’re sharing what we know about this visiting comet, how we’re studying it, and what we can learn from it. https://t.co/3nAF1HmQ3S — NASA (@NASA) November 19, 2025

Fotos reales del cometa 3I Atlas obtenidas por la NASA

Durante algunas de las misiones heliofísicas de la NASA se pudiero observar las zonas cercanas al Sol, por lo que el cometa 3I Atlas pudo ser captado cuando pasaba por detrás del Sol desde la Tierra.

El 2 de octubre del 2025 fueron obtenidas imágenes en la Misión Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA, las cuáles fueron obtenidas con la cámara del Experimetno científico generador de imágenes de alta resolución.

Cometa interestelar 3I Atlas ı Foto: NASA

Esta imagen fue captada cuando el cometa 3I Atlas se encontraba a 29,9 millones de kilómetros de distancia de la nave espacial, que son aproximadamente unas 0,2 unidades astronómicas.

Imagen del cometa interestelar 3I Atlas ı Foto: NASA

Mientras que, durante la misión MAVEN de la NASA, el 9 de octubre fueron obtenidas imágenes ultravioletas en las que se muetra el halo de gas y polvo que rodea el objeto interestelar, que le dan la forma de coma característica de estos objetos.

Con estas imágenes se puede determinar el espectro de la composición químita de los objetos, y de acuerdo con la NASA, los tonos brillantes son átomos de hidrógeno que provienen del cometa.

Imágenes del cometa 3I Atlas obtenidas por MAVEN ı Foto: NASA

La primera vez que el cometa interestelas 3I Atlas fue captado ocurrió gracias al Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por su acrónimo en inglés) que se encuentra en Chile, y esto ocurrió el 1 de julio de este año.

Posteriormente este objeto interestelas fue observado por el telescopio espacial Hubble de la NASA, y posteriorpente también fue captado por “el telescopio espacial James Webb de la NASA y el Espectrofotómetro para la Historia del Universo en la Época de la Reionización y Explorador de Hielos (SPHEREx, por sus siglas en inglés)”

Imagenes del cometa 3I Atlas ı Foto: NASA

Se estima que el cometa interestelas 3I Atlas realice su tránsito más cercano alrededor de la Tierra aproximadamente el 19 de diciembre, y esta distancia será casi el doble de la distancia que tiene la Tierra del Sol.