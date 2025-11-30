Superluna Fría 2025: Esta es la fecha exacta para verla en México

La superluna Fría está cerca, y esta será la última superluna que será visible durante el 2025, por lo que si eres amante de la astronomía podrás disfrutar de este evento que no se repetirá en algunos años.

Una superluna ocurre cuando la Luna alcanza el punto más cercano a la Tierra en su órbita, por lo que esta puede ser visible más grande y brillante que una luna llena normal.

De acuerdo con la NASA, este término se utilizó por primera vez en 1979, e indica que esta es hasta un 14 por ciento más grande y hasta un 30 por ciento más brillante que una Luna llena regular.

La luna fría recibe este nombre debido a que esta luna ocurre cuando la temperatura invernal se encuentra en el hemisferio norte del planeta, además de que proviene de las tribus nativas, ya que cuando esta aparecía se marcaba el inicio de las noches más frías.

Luna llena ı Foto: Especial

¿Cuándo va a ser la superluna fría?

La superluna fría será visible durante el 4 de diciembre del 2025, y se estima que esta luna fría se pueda ver aproximadamente a partir de las 18:00 horas, y, además, se estima que esta sea visible por lo menos desde el 3 hasta el 5 de diciembre.

De acuerdo con Star Walk, las fases lunares del mes de diciembre serán las siguientes:

Luna Llena: 4 de diciembre

Último Cuarto: 11 de diciembre

Luna Nueva: 20 de diciembre

Primer Cuarto: 27 de diciembre

Superluna fría ı Foto: Especial

Esta luna llena será visible durante la mayor parte de la noche, y esta podrá verse en México en lugares que se encuentren alejados de la iluminación artificial como las que se encuentran en las ciudades.

Esta luna podrá observarse a detalle con binoculares, cámaras o telescopios, por lo que las y los aficionados de la astronomía podrán disfrutar de esta luna que no volverá a ser visible hasta el 2042.

Además de la superluna, también se espera que el 7 de diciembre mercurio alcance su punto máximo de separación del Sol, y en esta misma noche la Luna se acercará a Júpiter, y el 13 y 14 de diciembre se dará una lluvia de meteoros Gemínidas.

Asimismo, durante el 21 de diciembre se espera la llegada del solsticio de invierno, que es un evento astronómico en el que ocurre el día más corto del año debido a la inclinación del eje de la Tierra.