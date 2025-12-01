¿Quién es Layla Bukele, hija de Nayib Bukele?

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha ganado notoriedad mundial por su “mano dura” contra las pandillas, pero también por ser uno de los líderes más jóvenes de América Latina, lo cual, además, ha generado curiosidad por su vida personal y especialmente por sus hijas.

El presidente salvadoreño no solo ha utilizado sus redes sociales para su comunicación oficial como líder de su país, sino que también ha aprovechado estos espacios para compartir momentos de su vida familiar y, especialmente, aquellos que comparte con sus hijas.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ı Foto: larazondemexico

Layla Bukele, la mayor, es quien ha ganado mayor atención en los medios de comunicación, debido a que, en sus seis años de edad, ha acompañado al mandatario salvadoreño en algunos de sus eventos más importantes. Esto sabemos de la tierna hija del presidente.

Ella es Layla Bukele, hija de Nayib Bukele

Meses después de que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, en 2019, se le comenzó a ver acompañado de una tierna bebé: nada más y nada menos que su primera hija, Layla, nacida, justamente, en 2019.

Miren como Layla agarra el dedo del @USAmbSV 🤣 https://t.co/pGMnbW2FdP — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 27, 2019

Layla Bukele es la hija mayor del matrimonio entre Nayib Bukele y su esposa, la primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez.

Aunque Nayib y Gabriela han mantenido privacidad de su vida familiar (salvo por algunas fotos que comparten de sus hijas), se sabe que Layla nació un 15 de agosto de 2019. Lo anterior debido a que, un día como ese de 2025, el presidente salvadoreño publicó una felicitación para su hija con motivo de su sexto cumpleaños.

Mi princesa Layla cumple 6 años ❤️



Dios la bendiga siempre. pic.twitter.com/INOoqVt6Yc — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 15, 2025

A lo largo de su trayectoria como presidente de El Salvador, Nayib Bukele ha compartido varios momentos que ha compartido con Layla, entre visitas oficiales y algunas situaciones de la vida cotidiana, como cuando la niña tomó clases a distancia durante sus primeros años de vida a causa de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

Layla aprendiendo con las clases virtuales del Ministerio de Educación.



Nuestros maestros se han esforzado para grabar las clases desde sus casas. Muchos de ellos incluso haciendo su propio material didáctico.



Como este maestro, con su títere artesanal.



¡Gracias maestros! pic.twitter.com/xuWnZJRXnA — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2020

“Layla aprendiendo con las clases virtuales del Ministerio de Educación. Nuestros maestros se han esforzado para grabar las clases desde sus casas. Muchos de ellos incluso haciendo su propio material didáctico”, escribió Bukele en un video de su hija, en la que aprovechó para destacar la labor de los docentes salvadoreños durante la emergencia sanitaria.

Layla, Gaby y yo queremos compartir algo con ustedes…



¡Gracias Dios! ❤️ pic.twitter.com/UKTBV1mo7J — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2023

Además, Layla Bukele acompañó a sus padres, Nayib y Gabriela, en el nacimiento de su hermanita, la segunda hija del matrimonio, de nombre Aminah.

Aminah Bukele es menor que Layla por cuatro años.

