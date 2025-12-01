Vaso de oso de Starbucks: Este es el costo de reventa en México

El vaso de cristal en forma de oso de peluche de Starbucks está causando furor en redes sociales luego de su llegada a México, pues este artículo tan esperado se acabó en cuestión de horas.

Desde antes que se anunciara su lanzamiento en el país, este vaso de cristal transparente con forma de osito había sido por las personas que coleccionan artículos de la marca Starbucks, ya que anteriormente solamente podía adquirirse mediante revendedores.

Este vaso de oso de Starbucks se lanzado al mercado únicamente en Corea en el 2023, por lo que en otros países se podía conseguir solamente por medio de revendedores a costos muy elevados.

Con la llegada de este vaso viral a México la historia no cambió mucho, pues ahora estos vasos ya sólo pueden conseguirse por medio de reventa y, de nueva cuenta, los costos están bastante elevados a comparación de su costo original.

Vaso de oso de Starbucks ı Foto: Especial

¿Cuál es el precio de reventa del vaso de Starbucks?

El costo al adquirir en tienda el vaso de Starbucks oscilaba entre los 860 y los 917 pesos, ya que este costo puede variar conforme a la localización de la tienda, y adicional al costo del vaso se tenía que adquirir una bebida, por lo que el costo incrementaba unos 100 pesos aproximadamente.

Algunos usuarios publicaron en redes sociales que se encontraban formados fuera de los establecimientos de Starbucks incluso desde las 22:00 horas del día anterior, y reportan que en algunos establecimientos solo llegaron de 28 a 32 piezas de este vaso viral en forma de oso.

Usuarios comparten las filas y los turnos que recibieron para comprar el vaso de oso de Starbucks ı Foto: Captura de pantalla

Debido a la alta demanda que existía de este producto incluso antes de que estuvieran disponibles en tiendas, se dieron unos papeles con un número de turno para las personas que se encontraban haciendo fila horas antes de la apertura.

Vaso de oso de Starbucks ı Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, lo que sorprendió a los usuarios no sólo es que los vasos se acabara en cuestión de horas, sino que el costo de reventa va desde los 2 mil 500 pesos e incluso en algunas plataformas alzcanzó un costo arriba de los 6 mil pesos.

Costo de reventa del vaso de Starbucks ı Foto: Redes Sociales

¿Cuándo salió a la venta el vaso de oso de Starbucks?

El vaso de oso de Starbucks salió a la venta únicamente hasta agotar existencia, por lo que este artículo únicamente pudo ser adquirido el 1 de diciembre por miembros de Starbucks Rewards en nivel Gold.

Para poder comprar el vaso de oso de Starbucks, los usuarios no sólo debían ser miembro Gold y tener el cupón en su aplicación, sino que también debían comprar una bebida de tamaño Grande o Venti.

Asimismo, las personas debían acreditar que la cuenta con la que estaban adquiriendo el vaso les pertenecía, por lo que de al realizar la compra solicitaron una identificación en algunas sucursales.