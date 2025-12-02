Estos son los memes del vaso de oso de Starbucks que inundaron las redes

Este 1 de diciembre se lanzó a la venta el vaso viral en forma de oso de Starbucks, y luego de cómo ocurrió todo, los memes comenzaron a inundar las redes sociales.

Starbucks lanzó a la venta el vaso en forma de oso de peluche en México este 1 de diciembre, y las personas hicieron filas incluso la noche anterior para poder comprar uno.

Estos vasos estuvieron limitados por el número de piezas que llegaron a cada sucursal, y para poder adquirirlo las personas debían formar parte del programa Starbucks Rewards y tener nivel Gold.

Usuarios comparten las filas y los turnos que recibieron para comprar el vaso de oso de Starbucks ı Foto: Captura de pantalla

Memes del vaso de Oso de Starbucks

Durante el día las personas comenzaron a publicar en sus redes sociales cómo fue su proceso de compra de este vaso de oso viral, mientras que otras aprovecharon para revenderlo.

Los precios de reventa alcanzaron costos de hasta más de 6 mil pesos, mientras que el costo de venta directamente en tienda iba desde los 860 pesos.

Sin embargo, además del vaso también debías adquirir una bebida en la tienda, por lo que el costo incrementaba aproximadamente 100 pesos más.

Luego de que esta locura para adquirir el vaso ocurriera, los memes comenzaron a inundar las redes sociales tanto en formato de video como en imágenes.

Incluso algunas marcas se unieron a la nueva tendencia de memes del vaso viral de oso de starbucks y crearon su propio vaso con Inteligencia Artificial.

Memes del vaso de oso de Starbucks ı Foto: Redes Sociales

También algunas personas se pusieron creativas, y con el audio de “no me va a tragar la pobreza” de la telenovela mexicana Teresa, comenzaron a publicar sus propias versiones del vaso de oso.

Mientras que otros comenzaron a comparar el vaso de oso de Starbucks con otros recipientes que existen en el mercado con una forma similar.

Y otros usuarios también dejaron lucir su creatividad con otros memes haciendo comparaciones de los vasos en forma de oso y los que tienen.

El vaso en forma de oso de peluche de Starbucks salió a la venta en Corea en 2023, y apenas este 2025 salió a la venta en Estados Unidos y posteriormente en México.

Debido a la larga espera que hubo por parte de los coleccionistas y los amantes de Starbucks, a diferencia de otros lanzamientos, la marca decidió poner más condiciones para poder adquirir este producto.

