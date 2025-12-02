¿Qué es la Secta Lev Tahor y en qué países está presente?

Lev Tahor es un grupo que fue fundado en 1988 por Dholmo Helbrans, y esta es calificada con un grupo religioso extremista e incluso como una secta o culto, y este suele estar continuamente en movimiento para cambiar su ubicación.

El grupo Lev Tahor es considerado como una secta judío ortodoxa, y han sido señalados por presuntos delitos cometidos en contra de menores de edad, mientras que su líder fundador cumplió una condena de dos años por secuestro de un menor de edad israelí en Estados Unidos.

Dholmo Helbrans recibió asilo político en Canadá, y algunas fuentes señalan que posiblemente este habría sobornado al menor de edad israelí para testificar a su favor para que este pudiera obtener dicho estatus, posteriormente el cuerpo de este líder fue encontrado sin vida en 2017 en México.

Secta Lev Tahor ı Foto: YT: Mendy Levy

Este grupo ha sido señalado por presunto abuso físico y sexual infantil, uso de drogas entre los miembros, lavado de cerebro, tráfico de personas e incluso matrimonios forzados entre adolescentes y adultos.

En la privincia canadiense de Quebec las autoridades tomaron medidas tras recibir reportes sobre los menores de edad, por lo que, con órdenes de cateo, acudieron a comunidad para que 14 menores fueran ubicados en hogares de acogida, por lo que algunos de los miembros huyeron hacia Guatemala.

Testimonio de Mendy Levy sobre Lev Tahor ı Foto: YT: Mendy Levy

¿En qué países está presente la Secta Lev Tahor?

Recientemente la Secta Lev Tahor ha llamado la atención nuevamente, pues estos fueron detectados por las autoridades de Colombia tras haber ingresado al país hace un mes aproximadamente.

Este grupo fue trasladado a Nueva York, donde determinarán si es que las personas adultas tienen alguna inestigación en curso, mientras que los menores de edad son atendidos por los Servicios de Protección Infantil.

Además de Colombia, este grupo extremista religioso se ha encontrado en México, El Salvador, Canadá, Estados Unidos, Israel y Guatemala, mientras que dos de los líderes de esta secta, Helbrans y Rosne, fueron condenados por secuestro y explotación sexual infantil en 2021.

Detención de uno de los líderes de Lev Tahor ı Foto: YT: Mendy Levy

Autoridades colombianas informaronos que los 17 menores de edad que fueron rescatados provenían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá; y precisaron que algunos indicios señalaban que los menores posiblemente habrían sido raptados.

Este grupo extremista religioso ha sido analizado por varios años, e incluisve existen documentales y artículos de revistas en los que se señalan los resultados de las investigaciones realizadas.

Menores de edad de Lev Tahor ı Foto: YT: Mendy Levy

Uno de los ex miembros de Lev Tahor, Mendy Levy tiene un canal de YouTube, y en este señala que escapó de este grupo en 2018, y a su vez comparte un video en el que Yoel Levy cuenta su historia viviendo dentro de este culto.

Testimonio de Yoel Levy sobre Lev Tahor ı Foto: YT: Mendy Levy