¿Cuáles son los juegos GRATIS Nintendo Switch por Navidad?

La compañía de videojuegos Nintendo lanzará una promoción navideña para los usuarios de la consola Nintendo Switch, quienes podrán disfrutar de once juegos totalmente gratuitos durante diciembre.

Los juegos gratuitos para Nintendo Switch fueron anunciados como parte de la promoción Switchmas Wonderland de la compañía de videojuegos No Gravity Games que publicará nueve juegos completamente gratuitos.

Estos juegos para la consola Nintendo Switch estarán disponibles como un regalo de navidad a partir del 12 y hasta el 18 de diciembre, por lo que los usuarios podrán disponer de estos juegos para agregarlos a su biblioteca.

Para poder agregar estos juegos se contará con un horario establecido, y los usuarios de esta consola podrán agregarlos entre las 9:00 hasta las 8:59 horas del día siguiente en la biblioteca de Nintendo Switch y Nintengo Switch 2 desde la Nintendo eShop.

Juegos GRATIS de nintendo switch por navidad ı Foto: Especial

¿Cómo adquirir los juegos gratis de Nintendo Switch por Navidad?

Para poder adquirir estos juegos gratuitos es necesario contar con un juego de no Gravity Games en tu biblioteca, por lo que es importante realizar este paso antes del 12 de diciembre.

Los once juegos gratis como regalo navideño para Nintendo Switch estarán disponibles de manera escalonada, ya que cada 24 horas se activará un juego, por lo que estos sólo durarán un día para su descarga gratuita.

Estos juegos estarán disponibles con un descuento en la tienda después del día en el que fueron lanzados para descargarlos de manera gratuita, y todos los juegos estarán disponibles después del 18 de diciembre, que es cuando se terminan de lanzar todos los títulos.

Es muy importante adquirir todos los juegos que sean lanzados, ya que los siguientes únicamente de desbloquearán para estar disponibles para quienes hayan descargado los videojuegos a su biblioteca.

Switchmas ı Foto: No Gravity Games

¿Cuáles son los juegos gratis de Nintento Switch por navidad?

No Gravity Games pondrá un total de 11 títulos de videojuegos gratis para las consolas Nintendo Switch, y estos serán desbloquados diariamente, por lo que estarán disponibles únicamente un día para su descarga gratuita.

Para poder desbloquear el título siguiente es importante descargar cada uno de los juegos cuando estos sean lanzados, y en caso de no haber alcanzado a descargarlos gratis, podrás comprarlos a un bajo costo para poder desbloquear el siguiente.

Juegos gratis de No Gravity Games ı Foto: Especial

Los 11 juegos que No Gravity Games pondrá gratis en la Nintendo eShop como regalo navideño son los siguientes:

Nonograms Prophecy

Creepy Tale 2

Catlord

Picklock

Kids Farm: Coloring

Make War

Supersonic Tank Cats

Nova-111

Destropolis

Primal Light y Cyjin The Cyborg Ninja