Muere atropellado ‘Cruzberto’, gatito voluntario de la Cruz Roja en Toluca

La comunidad digital y el personal de emergencias en Toluca viven en duelo tras confirmarse la muerte de Cruzberto, el pequeño gatito naranja que se había convertido en un símbolo de acompañamiento emocional dentro de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca.

Fue este 3 de diciembre, Cruz Roja Toluca informó que el gatito perdió la vida tras ser atropellado por un conductor que, según la institución, ignoró las normas básicas de seguridad en una zona hospitalaria.

Lamentó que una acción imprudente pusiera en riesgo no solo la vida de animales como Cruzberto, sino también la de personas vulnerables que circulan diariamente por la zona, como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

“Gracias a Cruzberto por el tiempo que conviviste con todos los que formamos parte de la gran familia de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, a la cual te uniste por decisión propia”, dijeron.

En un mensaje difundido en redes sociales, la institución expresó su pesar y recordó el cariño que el michi generaba entre los voluntarios. Cruzberto se había convertido en parte de las rutinas diarias: realizaba pequeños “rondines”, vigilaba el área de ambulancias y “supervisaba” el trabajo del personal.

“No te diremos adiós, sino hasta luego, algún día nos volveremos a reunir en otro plano, en otra dimensión, en otro tiempo, para seguir demostrando que los seres sintientes son capaces de brindar todo el amor, como el que siempre nos regalaste”, expresó la institución.

LMCT