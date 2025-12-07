Corona de adviento: ¿Qué color toca hoy y cuál es su significado?

La corona de adviento se coloca semanas antes de la víspera de navidad, y esta tradición y cada uno de sus elementos están llenos de significados.
La corona de adviento es un círculo que está formada por follaje verde, y sobre este deben colocarse cuatro velas y un cirio, y cada uno de estos es encendido un día en específico.
Esta tradición tiene origen en Alemania, y con el tiempo la comunidad religiosa adaptó esta tradición para marcar las semanas previas a la llegada del nacimiento de Cristo.
¿Qué color de vela del calendario de adviento se enciende hoy?
Las velas que se colocan en la corona de adviento tienen un color específico, y estas deben encenderse en un orden semana con semana.
Sobre la corona de adviento deben colocarse tres velas blancas, una vela rosa y una vela blanca o un cirio, y cada uno de estos representa una cosa en particular.
Además, también pueden colocarse algunos elementos adicionales como manzana, canela, naranja, listón y moño rojo, luces o cualquier adorno que te guste y que luzca bien a manera decorativa.
Las velas en la corona de adviento deben encenderse en el siguiente orden este 2025:
- Domingo 30 de noviembre: Se enciende una vela morada
- Domingo 7 de diciembre: Se enciende una vela morada
- Domingo 14 de diciembre: Se enciende una vela rosa
- Domingo 21 de diciembre: Se enciende una vela morada
- Miércoles 24 de diciembre: Se enciende una vela blanca o cirio al centro
¿Cuál es el significado de las velas en la Corona de adviento?
La Corona de Adviento se debe formar en cículo con follaje verde, debido a que representa la virtud de la esperanza, y este puede ser de abeto, pino o materiales artificiales.
El cirio o vela blanca que se coloca al centro representa la luz que Cristo trajo al mundo con el nacimiento del niño Dios, mientras que las velas moradas representan la realeza y el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico.
La segunda vela representa a Belén, y cuando se enciende esta se recuerda el recorrido que hicieron María y José hacia Belén para el nacimiento de Jesús.
La tercer vela de color rosa representa la alegría que tenían los pastores ante la espera del nacimiento de Jesús, y la cuarta vela morada representa el amor que tuvo Dios al enviar a su único hijo al mundo.
