Corona de adviento: ¿Qué color toca hoy y cuál es su significado?

La corona de adviento se coloca semanas antes de la víspera de navidad, y esta tradición y cada uno de sus elementos están llenos de significados.

La corona de adviento es un círculo que está formada por follaje verde, y sobre este deben colocarse cuatro velas y un cirio, y cada uno de estos es encendido un día en específico.

Esta tradición tiene origen en Alemania, y con el tiempo la comunidad religiosa adaptó esta tradición para marcar las semanas previas a la llegada del nacimiento de Cristo.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿Qué color de vela del calendario de adviento se enciende hoy?

Las velas que se colocan en la corona de adviento tienen un color específico, y estas deben encenderse en un orden semana con semana.

Sobre la corona de adviento deben colocarse tres velas blancas, una vela rosa y una vela blanca o un cirio, y cada uno de estos representa una cosa en particular.

Además, también pueden colocarse algunos elementos adicionales como manzana, canela, naranja, listón y moño rojo, luces o cualquier adorno que te guste y que luzca bien a manera decorativa.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

Las velas en la corona de adviento deben encenderse en el siguiente orden este 2025:

Domingo 30 de noviembre: Se enciende una vela morada

Domingo 7 de diciembre: Se enciende una vela morada

Domingo 14 de diciembre: Se enciende una vela rosa

Domingo 21 de diciembre: Se enciende una vela morada

Miércoles 24 de diciembre: Se enciende una vela blanca o cirio al centro

Elementos de la Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿Cuál es el significado de las velas en la Corona de adviento?

La Corona de Adviento se debe formar en cículo con follaje verde, debido a que representa la virtud de la esperanza, y este puede ser de abeto, pino o materiales artificiales.

El cirio o vela blanca que se coloca al centro representa la luz que Cristo trajo al mundo con el nacimiento del niño Dios, mientras que las velas moradas representan la realeza y el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico.

La segunda vela representa a Belén, y cuando se enciende esta se recuerda el recorrido que hicieron María y José hacia Belén para el nacimiento de Jesús.

La tercer vela de color rosa representa la alegría que tenían los pastores ante la espera del nacimiento de Jesús, y la cuarta vela morada representa el amor que tuvo Dios al enviar a su único hijo al mundo.

