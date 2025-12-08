Estos son 5 rituales navideños para la buena suerte

Con la llegada de la navidad también vienen los planes para el siguiente año, por lo que esta temporada es ideal para comenzar a hacer rituales para estar preparado e iniciar enero con la mejor energía.

Durante la navidad se pueden hacer rituales para manifestar distintas cosas que se quieran atraer para el siguiente año, por lo que es ideal realizarlos para tener una renovación energética y espiritual.

Algunos de los deseos navideños que la mayor parte de las personas comparten son el amor, un nuevo comienzo, salud, protección, prosperidad y estabilidad en todos los sentidos, por lo que en La Razón te compartimos cinco rituales para la buena suerte.

Rituales navideños para la buena suerte ı Foto: Especial

5 Rituales navideños para la buena suerte

Durante la noche del 24 de diciembre se pueden comenzar a hacer algunos rituales para prepararse antes de la llegada de la navidad, y algunos de estos pueden atraer buena suerte y alejar las malas energías del año.

Si se quiere atraer abundancia para el inicio del siguiente año se requiere dedicarle una oración al Arcángel Gabriel, quien representa la prosperidad, el amor, la guía y las bendiciones para los hogares.

En cuanto a vestimenta, es tradicional utilizar prendas de ropa interior en colores específicos tanto en navidad o año nuevo, y la ropa interior roja durante navidad puede atraer energías buenas para el año que viene.

Rituales navideños para la buena suerte ı Foto: Especial

En esta noche también se pueden colocar velas doradas acompañadas de deseos o metas para el próximo año, pues este color está asociado con el lujo, el optimismo, la gloria y el éxito.

Un famoso ritual de año nuevo es el de las lentejas, y este también puede hacerse en navidad, para esto únicamente requieres una bolsa con lentejas, y estas pueden ser colocadas detrás de la puerta de entrada para atraer abundancia.

Para alejar las malas energías se puede barrer el espacio, pero para esto se requiere utilizar agua y sal para limpiar el piso, esta limpieza debe hacerse desde el interior de la casa o negocio hacia afuera.

La buena suerte de los rituales navideños puede estar dirigida a distintos aspectos, como el amor, el dinero, la prosperidad, la salud y los buenos deseos tanto para ti como para tu familia y tus seres queridos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.