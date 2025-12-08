La caravana Coca Cola de perritos se vuelve viral en redes

La caravana Coca Cola ocurrió hace varios días, pero una nueva caravana se robó la atención de los internautas, pues esta estaba llena de cuatro patitas y ternura que, al igual que la anterior, también incluía luces navideñas.

Un grupo de perritos se ganó el corazón de los internautas, pues su dueño los sacó de paseo con un disfraz que llamaba la atención a la distancia, pues sus correas estaban llenas de luces navideñas.

Una manada de siete perritos chihuahua se encontraba de paseo, y además de portar las llamativas correas, estos también estaban disfrazados como si fueran botellas de Coca Cola.

Debido a tan peculiares disfraces, la usuaria que compartió el video que se hizo viral en redes sociales los bautizó como la Caravana Coca Cola, pues al parecer se dirigían al evento en Acapulco, por lo que los usuarios no dudaron en llenar el video con comentarios de corazones.

Caravana Coca Cola de perritos ı Foto: captura de pantalla

Además, algunos usuarios se pudieron percatar que entre los siete peludos que integraban la Caravana Coca Cola se encontraba un infiltrado, pues uno de ellos estaba disfrazado de Pepsi.

Sin duda alguna estos peluditos se robaron la atención no sólo de la persona que los grabó, sino de los usuarios que los hicieron virales, quienes apuntan en los más de 2 mil comentarios que México le ganó a la Inteligencia Artificial una vez más.

Por otra parte, algunos usuarios señalan que probablemente el presupuesto se acabó con las correas llenas de luces y por eso sus dueños optaron por colocarles los disfraces en vez de ponerles suéter.

¿Qué es la Caravana Coca Cola?

La Caravana Coca Cola es un desfile con temática navideña llena de carros alegóricos iluminados y llenos de espectáculos y osos polares que están llenos de magia navideña.

La marca realiza este desfile durante las fiestas decembrinas en distintos estados de la República mexicana, y este desfile, que también incluye a Santa Claus, se presentó el 2 de diciembre en Acapulco.

Además de Acapulco, esta caravana navideña de Coca Cola estuvo presente el 5 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, el 6 de diciembre en Morelia, Michoacán, y el 7 de diciembre en Saltillo, Coahuila.

Caravana Coca Cola Acapulco ı Foto: @djiaca

Este 10 de diciembre la Caravana Coca Cola estará presente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y realizará su recorrido a partir de las 19:00 horas en el Complejo Silver Fox, ubicado en la esquina de Vicente Guerrero y Tecnológico.

