Vaso navideño Starbucks: ¿Cuándo sale en México y cuál es su precio?

Starbucks lanza vasos coleccionables de temporada cada cierto tiempo, y navidad es una de las épocas en donde las piezas alucivas a las festividades son unas de las más esperadas por los amantes de la marca.

Uno de los vasos más esperados de Starbucks es el famoso vaso rojo, que es un vaso para bebidas calientes que se otorga de manera gratuita antes de iniciar las festividades navideñas, y este año el 7 de noviembre fue el día del vaso rojo.

Este 8 de diciembre salió a la venta una parte de la colección navideña de Starbucks, la cual incluyó tres piezas coleccionables con moños blancos y rojos, mientras que el 10 de noviembre salieron a la venta 4 productos que también eran de época navideña.

¿Cuál es el costo de los vasos navideños de Starbucks?

Durante el mes de diciembre Starbucks estará lanzando distintos productos en diversos días, y algunos únicamente pueden ser adquiridos por miembros que tengan el nivel Gold en la aplicación Starbucks Rewards.

Los lanzamientos navideños del 10 de noviembre constaton de un termo de acero con un costo a partir de los 747 pesos mexicanos, un termo de acero hermético con un costo a partir de los 697 pesos, cuatro llaveros con un costo a partir de los 199 pesos, y una taza de cerámica con un costo a partir de los 477 pesos.

Las piezas lanzadas este lunes 8 de diciembre fueron un term de acrílico con un costo a partir de los 429 pesos, un vaso de vidrio con un costo a partir de los 567 pesos y su venta fue exclusiva para miembros Gold con cupón, y una taza de vidrio con un costo a partir de los 409 pesos.

Vasos navideños Starbucks ı Foto: Especial

Sin embargo, para este viernes 12 de diciembre se espera el lanzamiento en venta general de un vaso reutilizable de plástico, al igual que el viernes 19 de diciembre, y ambos son similares a los vasos desechables que está dando la tienda por temporada navideña.

Para poder adquirir alguno de estos dos vasos reutilizables de plástico se requiere realizar la compra de una beida caliente, helada o frapuccino preparada en la barra tamaño grande o venti y pagar un adicional de 29 pesos.

Esta compra de los vasos reutilizables de Starbucks únicamente puede realizarse directo en tienda física, y sólo se permite la compra de un vaso por ticket y estarán disponibles para todo el púublico en general hasta agotar existencias.

Vasos navideños Starbucks ı Foto: Especial

Para poder comprar el vaso reutilizable navideño de Starbucks no participa el café del día ni las bebidas embotelladas, y este no es acumulable con bebidas de nivel Gold de cortesía, bebida de cumpleaños o cualquier descuento o promoción.