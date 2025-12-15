¿Cuál es el propósito de las posadas navideñas y cuándo inician en 2025?

Una de las celebraciones características de diciembre son las posadas navideñas, y esta tradición mexicana está llena de actividades que se hacen año con año.

Las posadas navideñas son la conmemoración del viaje que realizaron María y José en búsqueda de un hospedaje antes de que María diera a luz al niño Dios.

Durante las posadas un grupo de personas es la representación de los peregrinos, y estos realizan un canto fuera de un lugar en el que se encuentran los anfitriones que les darán posada.

Además del tradicional canto de los villancicos para pedir posada, durante estos días también se llevan a cabo otras tradiciones típicas como partir una piñata, compartir comida y bebidas tradicionales e incluso dar aguinaldos.

Posada Navideña ı Foto: Especial

¿Cuándo inician las posadas navideñas en 2025?

Las tradicionales posadas navideñas se realizan durante nueve días, y estos son la representación de los nueve meses del embarazo de María, por lo que durante esta celebración las personas aluden al peregrinar de José y la Virgen buscando alojamiento en Belén para que esta pudiera dar a luz.

Este 2025 las posadas inician el martes 16 de diciembre y terminan el miércoles 24 de diciembre, que es el día de la víspera navideña, también conocido como Noche Buena.

Esta tradición tiene un origen religioso, y de acuerdo con el portal religioso Desde la Fe, comenzaron a celebrarse a finales del siglo XVI en el pueblo de San Agustín Acolman en el Estado de México.

Durante las 9 noches en las que se realizan posadas navideñas se realiza una representación que consiste en tener dos grupos de personas, uno serán los peregrinos y otro los anfitriones.

Nacimiendo navideño ı Foto: Especial

Los peregrinos en ocasiones cargan figuras de María y José, y acompañados de pequeñas velas encendidas realizan un recorrido hacia la casa en la que pedirán posada mientras que cantan villancicos.

Cuando los peregrinos llegan a la casa al final de la procesión, los anfitriones y los peregrinos cantan unos versos que narran el peregrinar que realizaron María y José.

Una vez que los anfitriones conceden la entrada a los peregrinos para darles posada, las personas realizan un convivio en el que comparten comida y bebidas como tamales, buñuelos y ponche.

Además, se tiene la tradición de romper piñatas en forma de estrellas y también dar aguinaldos, que son bolsas con fruta o dulces que se reparten entre las personas que asisten a pedir y dar posada.