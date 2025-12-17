Hombre roba Ferrari y lo estrella contra poste en Miami | VIDEO

Una persecución digna de película ocurrió en las calles de Miami cuando un automóvil de lujo fue robado, sin embargo, tuvo un desenlace doloroso para los fanáticos de esa marca, pues terminó estrellado.

Todo comenzó cuando el propietario de un Ferrari Purosangue y un Rolls-Royce Cullinan 2025 entrego sus vehículos a una agencia de transporte externa para un trabajo, sin embargo, el propietario fue informado tiempo después que sus automóviles nunca llegaron a su destino, por lo que los reportó como robados.

Ante esto la policía logró ubicar ambos carros de lujo, el Rolls-Royce Cullinan 2025 fue recuperado sin daños aparentes, mientras que el Ferrari estaba en posesión del ladrón, quien al ver a los oficiales huyo del lugar, desencadenando la persecución.

🚨🏎️ ¡Ferrari robado termina en desastre en Miami! El lujoso auto chocó contra un patrullero y un poste de luz durante una frenética persecución policial ⚡🔥. El conductor resultó herido y fue hospitalizado. ¡Imágenes del choque dejaron a todos boquiabiertos!#FerrariRobado… pic.twitter.com/3G1ZgqdFXW — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 17, 2025

Vecinos de la zona fueron quienes captaron las imágenes de esta persecución que calificaron como ‘digna de Rápidos y Furiosos o GTA’, haciendo alusión a la franquicia de cine y al famoso videojuego.

En lo videos se ve al Ferrari dar un pequeño ‘encerron’ a una patrulla para avanzar a toda velocidad por la avenida, sin embargo, el ladrón perdió el control del vehículo y terminó estampado contra un poste de luz.

Luego del accidente, el poste termina sacando chispas y la luz termina por irse en las manzanas cercanas a la zona.

¿Cuánto cuesta un Ferrari Purosangue?

De acuerdo con páginas especializadas en automóviles de lujo, un Ferrari Purosangue 2024 como el modelo que fue estrellado, ronda los 600 mil dólares en Estados Unidos, lo que equivaldría a aproximadamente a entre 10 y 12 millones de pesos.

Por su parte el Rolls-Royce Cullinan 2025 cuesta alrededor de 355 mil dólares, aunque puede alcanzar los 500 mil dólares con personalizaciones.

Ferrari Purosangue 🐙 pic.twitter.com/HrWklOIfRF — We love cars ❤️ (@autochat360) November 10, 2025

