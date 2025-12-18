¿Cómo y dónde ver el cometa 3I Atlas este 19 de diciembre en México?

El cometa 3I Atlas ha sido objeto de observación tanto por los expertos como por los aficionados de la astronomía desde su primes avistamiento en julio, y este 19 de diciembre pasará cerca de la Tierra.

El cometa 3I Atlas es el tercer objeto interestelar en ser captado por la NASA, y desde que fue descubierto por el telescopio de sondeo ATLAS en Río Hurtado, Chile, la agencia espacial estadounidense ha seguido su trayecto.

Este objeto interestelar tiene un núcleo helado y está cubierto de una nube brillante de gas y polvo que tiene forma de coma, y está viajando en una trayectoria hiperbólica a velocidad alta, lo que quiere decir que únicamente se encuentra de paso por el Sistema Solar.

Imágenes del cometa 3I Atlas obtenidas por MAVEN ı Foto: NASA

El 30 de octubre el cometa interestelar estuvo a 210 kilómetros del Sol, y hasta el momento, las imágenes más cercanas obtenidas por la NASA de este objeto fueron tomadas durante la exporaciónde marte del rover Perseverance.

¿Cómo y dónde ver el cometa 3I Atlas en México?

El cometa interestelar 3I Atlas pasará cerca de la Tierra este 19 de diciembre, por lo que los expertos de la NASA estarán respondiendo las dudas de las personas sobre este en tiempo real por medio de un evento en Reddit.

¿Quieres saber cómo estudiamos el cometa 3I/ATLAS y qué estamos aprendiendo? ☄️



Únete mañana, 19 de diciembre, a nuestro evento en Reddit de “Pregúntame lo que sea”, de 1:30 a 3:00 p. m. (hora del este). Expertos de la NASA que responderán tus dudas en tiempo real... ¡también… pic.twitter.com/BSlo9O3906 — NASA en español (@NASA_es) December 18, 2025

3I Atlas pasará por la Tierra a unos 270 millones de kilómetros, lo que representa casi el doble de la distancia que hay entre el Sol y el planeta terrestre, por lo que este no representa ningún tipo de peligro.

La NASA ofece una simulación en línea llamada Ojos en el Sistema Solar (Eyes on the Solar System), y esta muestra la ubicación en vivo del cometa 3I Atlas y su trayectoria por el Sistema Solar.

Trayectoria EN VIVO del cometa 3I Atlas ı Foto: NASA

Además, el cometa interestelar 3I Atlas también puede ser observado antes de que amanezca, y para poder observarlo en el cielo únicamente es necesario contar con un telescopio.

De acuerdo con la NASA, las personas aficionadas de la astronomía podrán observar al cometa 3I Atlas este 19 de diciembre utilizando telescopios pequeños, y este podrá ser observado incluso hasta la primaveral boreal del 2026.

Para poder observar mejor al cometa 3I Atlas utilizando un telescopio es recomendable hacerlo antes del amanecer, y de ser posible, en un lugar alejado de luces artificiales.

Imagen del cometa 3I Atlas captada por el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA ı Foto: NASA

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tieneLa Razón.