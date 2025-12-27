WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares a partir de 2026, ¿el tuyo está en riesgo?

A partir del 1 de enero de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, dejará de ser compatible con diversos modelos de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo, lo que impedirá a los usuarios continuar utilizando el servicio en esos dispositivos.

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas de soporte que realiza la plataforma para garantizar la seguridad, el funcionamiento adecuado de nuevas herramientas y la protección de los datos de los usuarios.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

WhatsApp ha establecido que, a partir de 2026, los dispositivos deberán contar con:

Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores

iOS 15.1 o versiones posteriores

Los teléfonos que no puedan actualizarse a estas versiones, ya sea por limitaciones técnicas o porque dejaron de recibir soporte del fabricante, no podrán instalar nuevas actualizaciones ni acceder a la plataforma.

Modelos de iPhone que perderán compatibilidad

Entre los dispositivos de Apple que quedarán fuera se encuentran:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos equipos solo admiten versiones antiguas de iOS y no pueden actualizarse a iOS 15.1, requisito indispensable para seguir utilizando WhatsApp.

Teléfonos Android afectados

En el caso de Android, los modelos que dejarán de ser compatibles pertenecen principalmente a generaciones antiguas, entre ellos:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

LG

Optimus L3, L5 y L7

Optimus F5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Estos dispositivos no pueden ejecutar versiones recientes del sistema operativo, lo que limita su capacidad para soportar las funciones actuales de la aplicación.

¿Qué pasará con los usuarios afectados?

Los usuarios que mantengan WhatsApp en alguno de estos equipos perderán acceso a la aplicación, lo que implica que no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas o videollamadas, ni descargar actualizaciones futuras.

Se recomiendan verificar la versión del sistema operativo del teléfono y, en caso de estar en riesgo, respaldar conversaciones y archivos multimedia.

Para continuar utilizando WhatsApp, será necesario actualizar el sistema (si el dispositivo lo permite) o cambiar a un teléfono más reciente que cumpla con los requisitos técnicos.

