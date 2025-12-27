WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares a partir de 2026, ¿el tuyo está en riesgo?

WhatsApp se actualiza

La aplicación de mensajería dejará de ser compatible con modelos que no cumplan con los nuevos requisitos de sistema operativo, lo que afectará a usuarios de iPhone y Android

WhatsApp dejará sin servicio a varios modelos de celular
Mariana Salazar Lozada

A partir del 1 de enero de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, dejará de ser compatible con diversos modelos de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo, lo que impedirá a los usuarios continuar utilizando el servicio en esos dispositivos.

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas de soporte que realiza la plataforma para garantizar la seguridad, el funcionamiento adecuado de nuevas herramientas y la protección de los datos de los usuarios.

Nueva configuración de WhatsApp

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

WhatsApp ha establecido que, a partir de 2026, los dispositivos deberán contar con:

  • Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores
  • iOS 15.1 o versiones posteriores

Los teléfonos que no puedan actualizarse a estas versiones, ya sea por limitaciones técnicas o porque dejaron de recibir soporte del fabricante, no podrán instalar nuevas actualizaciones ni acceder a la plataforma.

Modelos de iPhone que perderán compatibilidad

Entre los dispositivos de Apple que quedarán fuera se encuentran:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Estos equipos solo admiten versiones antiguas de iOS y no pueden actualizarse a iOS 15.1, requisito indispensable para seguir utilizando WhatsApp.

Teléfonos Android afectados

En el caso de Android, los modelos que dejarán de ser compatibles pertenecen principalmente a generaciones antiguas, entre ellos:

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy S5
  • Galaxy Note 2

LG

  • Optimus L3, L5 y L7
  • Optimus F5

Motorola

  • Moto G (primera generación)
  • Moto E (primera generación)

Sony

  • Xperia Z2
  • Xperia Z3

Huawei

  • Ascend Mate
  • Ascend G740
  • Ascend D2

Estos dispositivos no pueden ejecutar versiones recientes del sistema operativo, lo que limita su capacidad para soportar las funciones actuales de la aplicación.

¿Qué pasará con los usuarios afectados?

Los usuarios que mantengan WhatsApp en alguno de estos equipos perderán acceso a la aplicación, lo que implica que no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas o videollamadas, ni descargar actualizaciones futuras.

Se recomiendan verificar la versión del sistema operativo del teléfono y, en caso de estar en riesgo, respaldar conversaciones y archivos multimedia.

Para continuar utilizando WhatsApp, será necesario actualizar el sistema (si el dispositivo lo permite) o cambiar a un teléfono más reciente que cumpla con los requisitos técnicos.

