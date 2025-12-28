Estos son los celulares Android que no serán compatibles con WhatsApp en 2026

En 2026 WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos celulares que cuenten con sistema operativo Android, y estos son los dispositivos en los que ya no se podrá usar la aplicación.

De acuerdo con información del Centro de Ayuda de Meta, WhatsApp dejará de funcionar en los celulares que cuenten con sistema operativo Android que no sea compatible con los requisitos necesarios.

Esto se debe a que la aplicación requiere ciertos requisitos técnicos para su funcionamiento, por lo que los teléfonos celulares que cuenten con sistema operativo Android por debajo de la versión 6.0.

Además de que la aplicación no contará con nuevas funciones que se incluirán en las actualizaciones, tampoco tendrá acceso a los parches de seguridad, por lo que los dispositivos podrán estar vulnerables a fallas.

¿En qué teléfonos dejará de ser compatible WhatsApp? ı Foto: Especial

¿Cuáles son los dispositivos de Android que dejarán de tener WhatsApp en 2026?

Los dispositivos que cuenten con sistema operativo Android que no puedan actualizar su versión por debajo de la 6.0 ya no podrán tener las nuevas funciones de la aplicación.

Por lo que los siguientes modelos de teléfono no podrán tener actualización de la aplicación de WhatsApp:

Samsung Galaxy en sus versiones S5, S4 Mini, S3, Note 2, Core, Trend y J2

LG Optimus en sus versiones L7, L5, L5 II, L3, L3 II Dual

Moto G y Moto E de primera generación

Sony Xperia en sus versiones Z3 u Z2

Huawei Ascend Mate, G740 y D2

Si tu dispositivo móvil no es de ninguno de los modelos anteriores, pero no sabes si será uno de los que ya no recibirá actualizaciones de WhatsApp, puedes revisar qué versión de sistema operativo tiene.

Es importante que los usuarios de Android revisen en el apartado de ajustes de sus dispositivos móviles cuál es la versión con la que cuentan, ya que podrían perder la información de la que no cuenten con un respaldo y se encuentre dentro de la aplicación.

¿En qué teléfonos dejará de ser compatible WhatsApp? ı Foto: Especial

¿Por qué hay actualizaciones de WhatsApp?

La aplicación de mensajes en línea WhatsApp cuenta con diversas actualizaciones que están enfocadas en mejorar la experiencia del usuario, y las más recientes incluso cuentan con una adición de Inteligencia Artificial.

Actualmente WhatsApp cuenta con un modo oscuro para que el texto pueda ser más fácil de leer y un espacio en blanco cuando se utiliza la versión en modo claro, y algunos de los colores cambiaron para que los usuarios puedan concentrarse en “las cosas que son más importantes en la pantalla.”

En cuanto a Android, la última actualización colocó las pestañas que estaban en la parte de arriba de la aplicación abajo, para que estas puedan tener un acceso mucho más fácil para los usuarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.