Objeto extraño en el cielo de México: ¿Fue el efecto medusa del cohete SpaceX?

Este domingo por la tarde las redes sociales se llenaron de videos y fotos de un objeto extraño cayendo en el cielo, por lo que las personas se preguntaban si alguien sabía qué era este efecto de fuego poco común.

Los usuarios de redes sociales comenzaron a publicar fotos y videos de un objeto extraño que se pudo ver en el cielo desde algunos municipios de Nuevo León este domingo, como Monterrey y Guadalupe.

En las imágenes se puede observar cómo un objeto va cayendo en el cielo, dejando un camino de color naranja y amarillo como si se tratara de un meteorito o un cometa espacial, y algunas personas comentaron que incluso pudieron verlo desde Juárez y Apodaca.

De acuerdo con Grok, la Inteligencia Artificial de X, el efecto que fue visto en el cielo y publicado por usuarios en redes sociales desde el norte del país podría corresponder al lanzamiento del cohete Falcon 9 desde Califormia.

Sin embargo, otras versiones apuntan que este objeto visto en el cielo desde algunas regiones del país podría tratarse de otro tipo de objeto y no del cohete de SpaceX, debido a que existieron algunas complicaciones en su lanzamiento

Lanzamiento del cohete de SpaceX desde California

SpaceX compartió este 27 de diciembre fotografías del cohete Falcon 9, que se encontraba sobre la plataforma 4E en California, Estados Unidos, pues este sería lanzado en la Misión COSMO-SkyMed de segunda generación.

El despegue estuvo programado a las 18:09 horas, sin embargo, a las 19:49 horas informaron que el cohete Falcon 9 fue retirado para solucionar un problema en los sistemas terrestres, por lo que el despegue se pospuso para el domingo 28 de diciembre.

Pese a esto, el domingo informaron que de nueva cuenta se suspendía el lanzamiento de la misión COSMO-SkyMed de segunda generación para que pudieran disponer de más tiempo para solucionar los problemas, por lo que la nueva fecha de lanzamiento será anunciada cuando esté confirmada.

La misión COSMO.SkyMed será transmitida desde 15 minutos antes de que comience el despegue, y este será el “21.º vuelo del propulsor de primera etapa que apoya esta misión” del Falcon 9.

“Anteriormente lanzó las misiones Crew-7, CRS-29, PACE, Transporter-10, EarthCARE, NROL-186, Transporter-13, TRACERS, NROL-48 y 11 Starlink. Tras la separación de las etapas, la primera etapa aterrizará en la Zona de Aterrizaje 4 (LZ-4) de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.” Informó SpaceX en su página oficial.

Asimismo, precisaron que las personas que residan en Santa Bárbara, San Luis Obispon y Ventura podrían escuchar los estallidos sónicos que emitirá el Falcon 9 durante su lanzamiento, pero estos sonidos dependen totalmente del clima.

