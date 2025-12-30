Captan a tres mapaches en quirófano de ISSSTE Guerrero | VIDEO

Un video inesperado convirtió al Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco del ISSSTE en tendencia en redes sociales, luego de que tres mapaches fueran captados dentro de lo que sería un quirófano, recorriendo con curiosidad el área y manipulando equipo médico.
Las imágenes, grabadas por personal de salud, rápidamente se viralizaron por lo inusual de la escena.
El avistamiento ocurrió el sábado 27 de diciembre, cuando personal de enfermería detectó la presencia de los animales al interior de la sala y dio aviso al área de mantenimiento.
En el video se observa a los mapaches desplazándose tranquilamente por el quirófano, hasta que notan que son observados desde el exterior del área, momento en el que continúan explorando sin mostrar signos de agresividad.
Tras la difusión del material, el ISSSTE informó que los tres ejemplares de fauna silvestre fueron capturados por personal especializado, sin que se registraran afectaciones a pacientes, trabajadores de la salud, instalaciones o equipo médico.
La institución detalló que, una vez asegurados los animales, se procedió al cierre temporal del quirófano para llevar a cabo una limpieza profunda y un proceso de desinfección, conforme a los protocolos sanitarios.
El ISSSTE explicó que en esa zona de Acapulco es común la presencia de fauna silvestre, y que la instalación de una feria con juegos mecánicos en un predio cercano pudo haber provocado el desplazamiento de los mapaches hacia el hospital.
Antes de que se aclarara la situación, cientos de usuarios compartían el video, asegurando que era algo realizado con Inteligencia Artificial, sin embargo, muchos se tomaron la grabación de forma cómica, pues afirman que "México siempre supera a la IA"
Mientras muchos otros criticaron duramente los protocolos y cuidados de áreas sensibles del hospital.
