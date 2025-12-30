Captan a tres mapaches en quirófano de ISSSTE Guerrero | VIDEO

Un video inesperado convirtió al Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco del ISSSTE en tendencia en redes sociales, luego de que tres mapaches fueran captados dentro de lo que sería un quirófano, recorriendo con curiosidad el área y manipulando equipo médico.

Las imágenes, grabadas por personal de salud, rápidamente se viralizaron por lo inusual de la escena.

El avistamiento ocurrió el sábado 27 de diciembre, cuando personal de enfermería detectó la presencia de los animales al interior de la sala y dio aviso al área de mantenimiento.

En el video se observa a los mapaches desplazándose tranquilamente por el quirófano, hasta que notan que son observados desde el exterior del área, momento en el que continúan explorando sin mostrar signos de agresividad.

¡Polizones en el hospital! 😱🦝

🦝En el nuevo hospital del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, fueron sorprendidos tres mapaches, muy a gusto en una de la sala de quirófano.

Ante las dudas de las personas sobre el video, el Instituto aseguró que es real y que los ejemplares ya fueron… pic.twitter.com/p87YT2TBwr — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 30, 2025

Tras la difusión del material, el ISSSTE informó que los tres ejemplares de fauna silvestre fueron capturados por personal especializado, sin que se registraran afectaciones a pacientes, trabajadores de la salud, instalaciones o equipo médico.

La institución detalló que, una vez asegurados los animales, se procedió al cierre temporal del quirófano para llevar a cabo una limpieza profunda y un proceso de desinfección, conforme a los protocolos sanitarios.

El ISSSTE explicó que en esa zona de Acapulco es común la presencia de fauna silvestre, y que la instalación de una feria con juegos mecánicos en un predio cercano pudo haber provocado el desplazamiento de los mapaches hacia el hospital.

Antes de que se aclarara la situación, cientos de usuarios compartían el video, asegurando que era algo realizado con Inteligencia Artificial, sin embargo, muchos se tomaron la grabación de forma cómica, pues afirman que "México siempre supera a la IA"

Mientras muchos otros criticaron duramente los protocolos y cuidados de áreas sensibles del hospital.

El #ISSSTEInforma referente al avistamiento de fauna silvestre en el HRAE Acapulco, que tres ejemplares de mapache fueron capturados por personal especializado, sin que se registraran afectaciones a pacientes, personal de salud, ni a las instalaciones o equipos médicos de la… — ISSSTE (@ISSSTE_mx) December 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT