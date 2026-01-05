¿Cómo hacer una videollamada con los Reyes Magos?

La llegada de los Reyes Magos a los hogares de muchas niñas y niños en México está cerca, y aunque algunos ya tienen lista su carta desde muchos días antes, algunos apenas la enviarán por la noche.

Pese a que muchas niñas y niños prefieren esperar con ansias a que Melchor, Gaspar y Baltasar continúen con su trayecto durante la madrugada del 6 de enero para llegar a sus hogares, algunos quieren conocerlos y escucharlos incluso desde antes.

Debido a esto, muchos padres de familia quieren darles una sorpresa adicional a los pequeños de casa, y esto es una videollamada con los Reyes Magos o un video, y en La Razón te contamos cómo puedes hacerla.

Video llamada con los Reyes Magos ı Foto: Especial

¿Cómo hacer una video llamada con los Reyes Magos?

Para poder hacer una videollamada con los Reyes Magos este 2026 y dar un regalo adicional a las y los menores de edad, sus padres pueden acceder a estas sin costo.

Con las videollamadas a los Reyes Magos los pequeños pueden recibir un saludo muy especial, así como escuchar un bonito mensaje por parte de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para poder realizar esta videollamada gratuita a los Reyes Magos se requiere entrar a la página web de Iberia y colocar algunos datos de la niña o el niño a la que va dirigido el mensaje.

Los datos para que puedan vivir la magia de la Navidad con los Reyes Magos son los siguientes:

Nombre de la niña o el niño al que va dirigido el mensaje

El remitente que envía el mensaje

Cómo se ha portado la niña o el niño

Afición de la niña o el niño

Opcionalmente una foto del niño o la niña

Escoger si se quiere que la llamada la realice Melchor, Gaspar o Baltasar

Video llamada con los Reyes Magos ı Foto: Iberia

Posteriormente se debe dar clic en el recuadro aceptar los términos y condiciones para poder hacer el video que, de acuerdo con la página, está generado con inteligencia artificial.

Además de la videollamada, este momento lleno de magia inicia con un pequeño video en el que se muestra a los tres Reyes Magos interactuando antes de poder hacer la videollamada que puede estar enlazada con la cámara de tu dispositivo.

Después, los tres Reyes Magos estarán presentes en la videollamada, pero sólo el que se eligió en el formulario es el que dará un mensaje personalizado.

