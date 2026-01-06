¿Qué santo se celebra hoy 7 de enero en México?

Los días en los que se celebran a un santo se dedican para honrar sus vidas, en las que sirvieron como modelos de fe y servicio, pues actualmente continúan siendo importantes como símbolos en el catolicismo.

Muchos santos continúan siendo recordados durante una fecha en específico, y durante estas celebraciones incluso se dedican algunas misas, se les dedican oraciones y se hacen lecturas sobre los actos que realizaron durante su vida.

Este 7 de enero se celebra principalmente a San Raimundo de Peñafort, pero en este día también se celebra a San Luciano de Nicomedia, mártir, y a San Polieuto, que fue un soldado martirizado.

Rosario ı Foto: Especial

¿Quién fue San Raimundo de Peñafort?

San Raimundo de Peñafort fue un sacerdote de la Orden de Predicadores, quien era conocedor del derecho canónico, se dedicó a formar a los misioneros y recorrió Europa a pie siendo General de los dominicos, por lo que es considerado protector de los juristas.

La familia de San Raimundo era una familia rica y noble de Cataluña, y este santo, nacido en 1175, se dedicó a estudiar en Barcelona filosofía y retórica, y obtuvo un doctorado en Derecho.

San Raimundo se trasladó a Bolonia donde se convirtió en profesor de Derecho Canónico, por lo que fue el tercer Maestro General de la Orden de Predicadores; además, también fue confesor y asesor personal del Papa Gregorio IX.

San Raimundo de Peñafort ı Foto: Especial

San Raimundo se hizo dominicano en 1222, y un año más tarde fundó la Orden de los Mercedarios con ayuda de quien es san Pedro Nolasco, pues tenían el objetivo de rescatar esclavos cristianos.

San Raimundo de Peñafort falleció el 6 de enero de 1275 a los 100 años de edad en un convento de Barcelona, y de acuerdo con los relatos religiosos, durante sus exequias ocurrieron milagros, por lo que fue santificado en 1601 por el Papa Clemente VIII.

Actualmente los restos de San Raimundo de Peñafort se encuentran custodiados en la catedral ubicada en la capital de Cataluña, y actualmente es celebrado como el patrono de los profesionales del derecho debido a su servicio intelectual y pastoral.

San Raimundo de Peñafort fue el primer santo en ser canonizado en la Basílica Vaticana, y a este santo se le puede pedir su intercesión para poder obtener sabiduría, guía y fortaleza.

Oración a San Raimundo de Peñafort ı Foto: Especial

