¿Qué es la tormenta solar geomagnética y qué afectaciones producirá?

La tormenta solar geomagnética está alertando a los expertos, quienes apuntan que posiblemente el Sol emita una llamarada incluso mayor a la que ocurrió el 1 de septiembre de 1859.

De acuerdo con un boletín publicado por la UNAM este sábado, existe una probabilidad de que de nueva cuenta ocurra un fenómeno similar o mayor al de la Tormenta de Carringnton registrada en 1859.

La Tormenta de Carrington provocó auroras visibles hasta en el Caribe, así como fallos en las redes telegráficas, por lo que señalan que si este fenómeno se repite podría dejarnos aislados, pues incluso podría perderse gran pate de la información que existe.

Tormenta solar geomagnética ı Foto: Especial

¿Qué afectaciones producirá la tormenta solar geomagnética?

El investigador del Instituto de Geofísica (UGF) de la UNAM, Víctor Manuel Velasco Herrera, señaló que una tormenta solar geomagnética podría provocar un retroceso de dos mil años en los conocimientos que se tienen actualmente.

Esta tormenta podría provocar que el internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas queden obsoletas debido a las llamaradas de la tormenta, que es llamada matatecnologías.

Por esto mismo, el investigador del UGF señaló que es necesario que las nuevas generaciones estén preparadas para producir nueva tecnología que pueda sobrevivir ante un nuevo evento Carrington, que podría ocurrir incluso dentro de poco tiempo.

Tormenta solar geomagnética ı Foto: Especial

¿Qué es la tormenta solar geomagnética?

Una tormenta geomagnética es una perturbación del campo manético de la Tierra que puede durar varias horas e incluso algunos días, y estas se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas por las erupciones del Sol.

Dichas partículas producen alteraciones en el campo magnético de la Tierra, y ocurren simultáneamente en todos los puntos de la Tierra, pero sus amplitudes son diferentes, por lo que las latitudes más altas tienen mayor amplitud de tormentas.

La Tormenta Carrington fue documentada por el astrónomo Richard Crrington, quien se encontraba observando unas manchas del Sol, por lo que pudo percibir el momento en el que se movieron y desaparecieron horas antes de que ocurriera la explosión solar que lleva su nombre.

Tormenta solar geomagnética ı Foto: Especial

Actualmente el Sol se encuentra en su ciclo solar 25, que es el vigésimo quinto desde que se comenzó a registrar la actividad de las manchas solares, y se estima que durante los siguientes años se puedan seguir observando las mayores flares.

