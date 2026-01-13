Asteroide 2005 UK1: ¿Por qué es considerado ‘potencialmente peligroso’ y cuándo pasa cerca de la tierra?

El asteroide 2005 UK1 es un asteroide más grande que los objetos que se encuentran cerca de la Tierra, y este fue descubierto el 24 de octubre del 2005 en el Monte de Lemmon, Arizona.

El Asteroide 2005 UK1 también es conocido como el destructor de planetas debido a que es hasta un 97 por ciento más grande que los objetos cercanos a la Tierra, pues tiene un diámetro de casi 1.6 kilómetros.

El Asteroide 2005 UK1 pasó cerca de la Tierra este lunes 12 de enero, sin embargo, este no estuvo tan cerca, pues pasó a unas 0,08 Unidades Astronómicas de distancia, que son aproximadamente 32 veces más lejos de lo que se encuentra la Luna.

Asteroide ı Foto: Especial

¿Por qué es considerado ‘potencialmente peligroso’ el asteroide 2005 UK1?

Pese a que este lunes el asteroide 2005 UK1 pasó unas 32 veces más lejos de la Tierra en comparación con la Luna, se estima que en algún momento este asteroide sí pase más cerca del planeta terrestre.

Debido al tamaño que tiene, el asteroide 2005 UK1, que se encuentra en una órbita que puede acercarlo a unos 7.5 millones de kilómetros de la Tierra, este podría causar daños significativos en caso de impactarse con el planeta.

Se estima que el asteroide 2005 UK1 pueda acercarse a la Tierra de nueva cuenta el 24 de diciembre del 2029, y este ya fue clasificado como un objeto potencialmente peligroso debido a que su tamaño es superior a 14 metros, y a que tiene la posibilidad de acercarse a la Tierra.

Asteroide 2005 UK1 ı Foto: Especial

El 8 de noviembre del 2011 el asteroide 2005 UK1 pasó a unos 325 mil kilómetros de distancia de la Tierra, y viajó a una velocidad de 13.7 kilómetros por segundo, y este fue el encuentro más cercano que se tuvo con un asteroide de este tamaño con la Tierra desde 1976 hasta 2028.

El asteroide 2005 UK1 es un asteroide tipo Apolo, pues tiene una órbita que intersecta con la órbita de la Tierra, sin embargo, esto no garantiza que se impacte en algún momento con la Tierra.

Asteroide 2005 UK1 visto en 2014 ı Foto: Especial

Designación : 242708

Nombre provisional : 2005 UK1

Fecha de descubrimiento : 24 de octubre de 2005

Lugar del descubrimiento : Mount Lemmon Survey, Arizona

Clase orbital : Apolo (órbita que cruza la Tierra)

Estado NEA : Asteroide cercano a la Tierra

Clasificación PHA : Asteroide potencialmente peligroso

Periodo orbital : ~1.440 días (~3,94 años)

Perihelio : ~0,76 UA

Afelio : ~4,24 UA

Semieje mayor: ~2,50 UA

Excentricidad : ~0,695 (altamente elíptica)

Inclinación : ~0,79° con respecto al plano orbital de la Tierra

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.