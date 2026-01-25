¿Cuándo salió el Nokia 1100 y cuál es su precio actual?

El Nokia 1100 es un celular que puede transportar al pasado y llenar de nostalgia a las personas simplemente con ver una imagen de su diseño, el cual logró capturar a los usuarios a nivel mundial cuando fue lanzado.

El Nokia 1100 incluso ha sido la imagen de muchos memes en los que se compara la resistencia que tenía este dispositivo con la que tienen los teléfonos celulares lanzados recientemente.

El teléfono celular Nokia 1100 fue lanzado en 2003, y este únicamente contaba con funciones limitadas a comparación de las múltiples funciones que tienen los dispositivos móviles actualmente.

Este dispositivo no contaba con una cámara o con una pantalla táctil, pero era una gran herramienta para las personas que necesitaban comunicarse sin importar en dónde se encontraran, ya que la batería podía durar incluso durante días.

Nokia 1100 ı Foto: Especial

Una de las carácterísticas por las que es tan recordado el Nokia 1100 es por su gran resistencia a caídas o golpes, por lo que rápidamente se convirtió en el teléfono celular más vendido.

El costo de lanzamiento del Nokia 1100 fue de aproximadamente 100 dólares, que son aproximadamente unos mil 736 pesos mexicanos al cambio de hoy, e incluso algunas piezas aún se venden actualmente en el mercado por medio de revendedores.

El costo del Nokia 1100 en la actualidad puede ir desde menos de 500 pesos, e incluso puede alcanzar costos de hasta mil 900 pesos en caso de que sea una pieza en un buen estado físico y que cuente con todos los accesorios.

Nokia 1100 ı Foto: Especial

¿Cuántos Nokia 1100 se vendieron?

El Nokia 1100 estuvo a la venta desde el 27 de agosto del 2003 hasta el primer trimestre del 2010, y durante este periodo se lograron vender hasta 250 millones de piezas, por lo que es el teléfono más vendido a nivel mundial.

Este dispositivo fue el más económico que lanzó Nokia, y contaba con funciones como llamadas y mensajes de texto, alarmas, reloj, una lintera LED integrada, y el muy recordado juego de la serpiente.

Además, el Nokia 1100 contaba con una lista de 36 tonos de llamada monofónicos preinstalados y 7 compuestos por uno mismo, y fue uno de los últimos teléfonos de la compañía con este tipo de tonos de llamada.

Nokia 1100 ı Foto: Especial

Actualmente existe una gran dependencia a los teléfonos celulares por parte de los usuarios a nivel mundial, y debido a esto en ciudades como Toyoake, en Japón, incluso se han emitido propuestas de norma a nivel municipal para limitar el uso de los teléfonos celulares.

Sin duda alguna contar con teléfonos móviles que solamente tenían funciones básicas limitaba el uso continuo de un dispositivo, así como la dependencia y la adicción que incluso estos pueden generar en la actualidad en algunas personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.