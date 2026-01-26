¿Qué pasó con el trailero que se metió a la playa de Mazatlán? | FOTOS

¿Qué pasó con el trailero que se metió a la playa de Mazatlán?

El pasado miércoles 21 de enero un momento insólito comenzó a hacerse viral en redes sociales, pues se publicaron fotos y videos de un trailer que ingresó a la playa de Mazatlán.

Las imágenes del trailer que ingresó de manera ilegal a la orilla de la Playa Norte de Mazatlán, Sinaloa, comenzaron a desatar diversas reacciones en redes sociales, inluyendo algunos memes hechos con Inteligencia Artificial.

Las versiones iniciales señalaban que el conductor Erwin “N”, alias “Mopet”, se paró a la orilla del mar para pedirle matrimonio a su pareja, quien también se encontraba a bordo del trailer, pero esta versión fue desmentida por él mismo en días posteriores.

Memes del trailero que se metió a la playa de Mazatlán ı Foto: Especial

¿Qué pasó con el trailero que se metió a la playa de Mazatlán?

El conductor del trailer de Paquetería Castores; que es originario del Estado de Jalisco, viajaba a bordo de un trailer acompañado de quien se señala es su pareja sentimental, y decidió ingresar a la playa para tomarse unas fotografías.

Luego de que el transporte se atorara por la arena, las autoridades acordonaron el lugar para poder retirar la unidad del lugar, mientras que el conductor fue puesto a disposición del Juzgado Cívico Municipal.

Pese a que se esperaba que cumpliera un arresto de 36 horas dentro de la Secretaría de Seguridad, el conductor del trailer fue puesto en libertad tras pagar una multa por haber ingresado a la playa de Mazatlán.

De acuerdo con la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, al lugar arribaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública,Tránsito Municipaly Protección Civil.

Por su parte Transportes Castores no ha emitido algún comunicado en el que se señale información sobre el conductor; sin embargo, aprovechó el momento para hacer publicidad haciendo alusión al momento que vivió el conductor en la playa.

Publicidad de Grupo Castores ı Foto: Redes Sociales

Por medio de redes sociales el conductor realizó una transmisión en vivo, y en esta aseguró que solamente quería tomarse unas fotografías en la playa, pero al momento de querer salir el trailer se atascó.

Asimismo, señaló que no tenía pensado quedarse en Mazatlán debido a que no contaban con los recursos para hacerlo, por lo que solamente quería capturar el momento en fotografías.

Trailero que se metió a la playa de Mazatlán ı Foto: Especial

Durante la transmisión Edwin señaló que tanto las autoridades como la alcaldesa se tomaron fotos con él, e incluso dijo que mientras se encontraba en prisión “todos querían fotos conmigo.”

Posteriormente realizó de nueva cuenta una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que se puede apreciar que se encuentra en una residencia de Tonalá, Jalisco, dentro de una alberca acompañado de otras personas.

Transmisión en vivo de Erwin, conductor que metió un trailer a la playa de Mazatlán ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.