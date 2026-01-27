Este es el origen del VIDEO viral del pingüino que camina hacia las montañas

En días recientes un video de un pingüino se hizo viral, pues este pequeño espécimen decidió caminar hacia las montañas, lejos del grupo entre el que se encontraba sin importar que haría este recorrido solo.

En el video inicialmente se puede observar a un grupo de pingüinos que se dirigen a mar abierto; sin embargo, uno de estos decide caminar en dirección contraria para dirigirse hacia unas montañas que se encuentran muy alejadas.

El pingüino se dirige hacia unas montañas que se encuentran a unos 70 kilómetros, muy alejadas del grupo de pingüinos con el que se encontraba inicialmente, y este fenómeno no cuenta con una explicación.

Video viral del pingüino caminando hacia las montañas ı Foto: Captura de pantalla

¿De dónde es el video del pingüino que camina hacia las montañas?

El video viral del pingüino que camina hacia las montañas es un fragmento extraído de un documental del 2007 titulado “Encounters at the End of the World” (Encuentros en el fin del mundo), que fue tomado en la Antártida y dirigido por Werner Herzog.

En este documental el Ecologista Marino, David Ainley; quien al momento de la grabación llevaba 20 años estudiando a los pingüinos, explicó cierta información sobre esta especie.

David Ainley explicó que en ocasiones los pingüinos pueden desorientarse, por lo que en ocasiones pueden encontrarse en lugares muy alejados del mar; y respecto al pingüino que se dirige hacia las montañas, dijo que aunque trataran de regresarlo con la colonia, este volvería a tomar su curso hacia las montañas.

David Ainley ı Foto: Captura de pantalla

No existe una explicación sobre este comportamiento en los pingüinos, pues pese a que este comportamiento los dirige a una muerte segura, los pequeños espécimenes continúan su trayecto alejados de su colonia.

Este fragmento del documental ha desatado diversas metáforas en redes sociales, por lo que incluso ahora es conocido en redes sociales como el “Pingüino Nihilista”, haciendo referencia a la corriente filosófica que señala la carencia de sentido o propósito en la vida.

Pingüinos del documental Encounters at the End of the World ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que otros usuarios han usado al pingüino como un ejemplo de perseverancia y superación personal, al considerar que este se aleja de su colonia para poder dirigirse a un futuro incierto y convertirse en algo mejor.

“Pingüino”:



Porque se ha vuelto a hacer el viral el pingüino solitario que se fue solo a las montañas. pic.twitter.com/2Om9yLIjAl — Tendencias España 🇪🇸 (@tendenciasespa) January 25, 2026

Incluso existe una imagen generada con Inteligencia Artificial y publicada en la cuenta de X de la Casa Blanca en la que aparece el pingüino con una bandera de Estados Unidos y a un costado al presidente, Donald Trump.

“Abraza al pingüino” y “Al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender” son las frases que acompañan a esta imagen, en la que también se puede apreciar la bandera de Groenlandia al fondo.

Pingüino con Donald Trump ı Foto: X: @WhiteHouse

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.