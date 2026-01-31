Sujeto se niega a abordar Uber decorado de rosa y conductora lo confronta: ‘No se te va a quitar lo hombre’ | VIDEO

Conductora de taxi por aplicación pelea con sujeto que se negó a abordar su vehículo porque estaba decorado de rosa.

En un episodio que provocó risas en redes sociales, pero también mucha indignación por la persistencia de formas de pensar anticuadas, un sujeto protagonizó un altercado con una joven conductora de taxi por aplicación debido a que éste se negaba a abordar su auto ¡porque estaba decorado de color rosa!

A través de redes sociales, se difundió un video, presumiblemente grabado por la cámara de seguridad de una joven conductora de taxi por aplicación en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se aprecia que ella y su pasajero se enfrascan en una larga discusión debido a que el hombre se niega a abordar su vehículo.

¿La razón? No porque el automóvil estuviera sucio o en mal estado, sino porque estaba completamente decorado de rosa.

Esa madre qué es, es un carro rosa. No chingues, o sea, yo soy cabrón, yo soy hombre Pasajero de taxi por aplicación, en el video



🇲🇽 ¿Le tiene miedo al color rosa?



Ante esto, visiblemente molesta, la conductora del vehículo cuestiona la decisión del hombre, y le dice que tener su automóvil decorado de rosa es una decisión personal que no debería influir en si toma o no el servicio.

No se te va a quitar lo hombre porque te subas. [...] No es nada malo, o sea, solo te voy a llevar a tu destino y ya Conductora de taxi por aplicación



Sin embargo, lo que pudo haber terminado en un simple comentario (o que pudo haber sido una simple broma) se convirtió en una acalorada discusión cuando el hombre, obstinado en no abordar el taxi rosa, presionó a la conductora para que cancelara el viaje sin que a él se le cobrara nada.

Sin embargo, la joven aseguró que de todas formas se le cobraría a él un monto, debido al tiempo que esperó desde su llegada hasta el abordaje. Ante esto, el sujeto, enfadado, simplemente se retira y se despide.

¿Qué tienen que sea rosa? No pasa nada si te subes a un carro rosa, créeme Conductora de taxi por aplicación



El momento provocó risas en redes sociales, pues los usuarios encontraron el momento tan gracioso como inoportuno. Sin embargo, a otros usuarios les pareció irritante la situación, pues cuestionaron cómo es posible que, en este momento, existan personas con ideas tan cerradas que prohíben a los hombres portar o vestir el color rosa, considerado femenino.

