¿Cuándo y dónde ver el Desfile Planetario en México?

Los desfiles planetarios son un fenómeno astronómico inigualable, pues durante estos los planetas tienen una alineación que se puede observar en el cielo.

De acuerdo con la NASA, la alineación planetaria o desfile de planetas ocurre cuando los planetas que se encuentran en el Sistema Solar se alinean en el espacio, y esto es conocido como oposiciones y conjunciones.

Los planetas que se encuentran en el Sistema Solar realizan un recorrido en una línea o arco conocido como plano de eclíptica, y al ser visto de manera horizontal, pareciera que los planetas realizan un recorrido similar al que se hace en una pista de carreras.

La NASA señala que los planetas pueden alinearse con otros planetas, pero también con la Luna y con algunas estrellas brillantes, y desde la Tierra este fenómeno puede observarse de manera simultánea.

Plano de eclíptica ı Foto: Especial

¿Cuándo y dónde ver la alineación planetaria en México?

El desfile planetario fue visible en México el 28 de febrero del 2025, por lo que las personas pudieron apreciar este espectáculo después de que ocurrió la puesta de sol entre las 18:00 y 19:00 horas.

Pese a que el desfile planetario ya ocurrió, se espera que los aficionados de la astronomía puedan contar con nuevas oportunidades para poder observar algunas alineaciones planetarias.

Conforme a la información de la NASA, será a finales de octubre del 2028 cuando al menos cinco planetas sean visibles desde la Tierra al mismo tiempo durante el amanecer.

Asimismo, la NASA apunta que para febrero del 2034 se espera que se puedan observar cinco planetas al mismo tiempo después de que ocurra el atardecer, y señalan que Venus y Mercurio son difíciles de observar.

Alineación planetaria ı Foto: Especial

Cuando los desfiles planetarios ocurren, este fenómeno puede ser apreciado incluso durante semanas o un mes, pues el curso de los planetas ocurre lentamente, por lo que las personas pueden disfrutar de este espectáculo con simplemente voltear a ver el cielo.

La oportunidad de poder observar de cuatro a cinco planetas al mismo tiempo con solo mirar al cielo ocurre pocos años, pues Venus y Mercurio son planetas que no se pueden observar con tanta facilidad como Marte, Júpiter y Saturno.

Esto se debe a que estos planetas orbitan más cerca al Sol que a la Tierra, pues sus órbitas alrededor de este astro son más pequeñas, por lo que el recorrido que realizan es más rápido al que hacen los demás planetas.

Plano de eclíptica ı Foto: Especial

