Lista de apodos bonitos para tu novio o novia

Los apodos funcionan de muchas maneras, pues algunas personas los utilizan para expresar alguna cualidad o característica física de una persona, sus habilidades o incluso como una forma cariñosa de hablarle a alguien.
De acuerdo con la Gaceta UNAM, los apodos tienen un origen español virreinal, pues durante esta época se hacía referencia al pueblo del que las personas eran originarias, su profesión e incluso sus características físicas.
Cuando una persona le pone un apodo a otro para poder referirse a esta sin utilizar únicamente su nombre, estos pueden estar cargados de una expresión de cariño cuando se trata de un apodo para una pareja sentimental.
¿Cómo escribir una carta para mi novio larga que lo haga llorar?
Apodos bonitos para tu novio o novia
En La Razón te compartimos una lista de apodos que puedes elegir para tu novio o tu novia, estos pueden ser genéricos o más específicos para cada persona, pues pueden hacer referencia a una situación en particular que pasaron o algún gusto personal.
Entre los apodos clásicos se encuentran los siguientes:
- Amor
- Amorcito
- Bebé
- Precioso/a
- Príncipe
- Princesa
- Guapa
- Guapo
- Corazón
- Osito
- Mi vida
- Mi cielo
- Reina
- Rey
- Estrellita
- Peluchín
- Cachetitos
- Chaparrita
- Muñequito/a
- Conejito
- Canelita
Actualmente el apodo “Mi tóxico” o “Mi tóxica” está en tendencia en redes sociales, pero este apodo puede no resultar tan agradable o tan amoroso para algunas personas, mientras que otras pueden tomárselo con humor.
También se pueden añadir apodos un poco más extensos y tiernos:
- Sol de mi cielo
- Pedacito de mi corazón
- Mi persona favorita
- Terroncito de azúcar
- Mi bomboncito
- Mi niño/a
- Brillo de mi vida
- Mi rayito de sol
- La luna de mi cielo
- Copito de nieve
Entre los apodos también se pueden incluir los nombres del animal favorito de tu persona especial en diminutivo, como osito pando, abejita, cerdito, koala, mariposa, gatito, perrito, vaquita, mapache, etc.
Incluso se pueden utilizar nombres de algunos postres, frutas, bebidas, dulces, etc.:
- Bizcocho
- Galletita
- Muffin
- Empanadita
- Duraznito
- Fresita
- Gomita
- Tecito
- Bolita de quedo
- Chispita de chocolate
- Pastelito
Los apodos también se pueden utilizar en pareja, esto se puede hacer sobre una mezcla o un conjunto con el nombre de ambas personas, o incluso puede ser una referencia a alguna serie o personajes conocidos.
También existen apodos más divertidos, que incluso en ocasiones pueden resultar incómodos de utilizar en público:
- Cosita rica
- Manitas calientes
- Vaquera
- Jinete
- Sugar Daddy
- Sugar Mommy
- Bichito
- Papito
- Papucho
