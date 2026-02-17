Miércoles de Ceniza 2026: ¿Es obligatorio el ayuno y abstinencia?

El miércoles de Ceniza las personas católicas acostumbran a acudir a las Iglesias o centros religiosos a colocarse una cruz de ceniza en la frente, pues esta es una práctica que forma parte de la cuaresma.

De acuerdo con el portal Desde la fe, la ceniza que se coloca en las frentes de los fieles se obtiene mediante la quema de palmas que fueron bendecidas durante el domingo de ramos del año previo, y estas se mezclan con agua bendita o aceite de oliva para poder formar la pasta.

Esta ceniza simboliza el reconocimiento de los pecados cometidos, la manifestación del arrepentimiento, demostrar compromiso al cambio, comprometerce a hacer penitencia, pedir oración a la Iglesia y la disposición para recibir el Sacramento de Reconciliación.

El miércoles de Ceniza marca el comienzo de los 40 días de cuaresma, por lo que además de la cruz que se coloca en la frente, también se acostumbra a realizar ayuno y abstinencia.

Miércoles de ceniza ı Foto: Especial

¿Es obligatorio el ayuno y abstinencia durante el miércoles de ceniza?

De acuerdo con la Iglesia católica, el ayuno y la abstinencia son obligatorios durante el miércoles de Ceniza y el viernes Santo, pero este no es obligatorio para todas las personas.

Aquellos fieles que sean menores de 18 años o mayores de 59 años de edad no están obligados a realizar ayuno o abstinencia, pero en algunos lugares se señala que este ayuno puede comenzar incluso desde los 14 años de edad.

Dutante este periodo se realiza ayuno y abstinencia para poder tener un periodo de reflexión y arrepentimiento, pues este funciona como un proceso de liberación a las cosas mundanas, así como para acercarse más a Dios y a la comunidad católica.

Durante el periodo de ayuno las personas únicamente deben realizar una comida fuerte durante el día, y la abstinencia hace referencia a evitar el consumo de carnes rojas durante el miércoles de Ceniza y el viernes Santo.

Platillos de cuaresma ı Foto: Especial

Pese a que muchos fieles católicos acostumbran a acudir a las Iglesias para que les coloquen la cruz de ceniza, esta no es una práctica obligatoria, pero si es recomendada para poder marcar el inicio de la cuaresma.

Esta práctica está estrechamente relacionada con los 40 días en los que Cristo estuvo en el desieto ayunando, por lo que la comunidad católica acostumbra realizar el ayuno durante el periodo de cuaresma.

