YouTube se cae HOY 17 de febrero; usuarios no pueden ver videos ni acceder a sus cuentas

La plataforma de videos YouTube registró una serie de fallas este martes 17 de febrero de 2026, a nivel internacional que afectaron a miles de usuarios, quienes reportaron problemas para reproducir contenido, iniciar sesión y cargar la página principal.

De acuerdo, con reportes en redes sociales, los reportes comenzaron a incrementarse durante la tarde y en pocos minutos se contabilizaron decenas de miles de notificaciones simultáneas provenientes de distintos países, entre ellos México, Estados Unidos, España, Argentina y Brasil.

Los usuarios señalaron principalmente cuatro tipos de errores: videos que no cargaban o se quedaban en pantalla negra, imposibilidad para acceder a sus cuentas, lentitud extrema al abrir la plataforma y ausencia de recomendaciones en la página inicial.

En algunos casos, el portal sí permitía reproducir material únicamente al ingresar mediante enlaces directos o desde el historial, lo que indicaba que el sistema no se encontraba completamente fuera de servicio.

Ante esta situación, mediante la cuenta oficial de soporte de YouTube en X, reconoció la falla y publico este mensaje: “Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no eres el único; nuestros equipos ya están investigando y aquí compartiremos actualizaciones“.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de las caída, y cuál fue su origen, si éste fue Youtube o más bien en los servidores de Google.

Este tipo de incidentes no implica necesariamente una caída total del servicio, sino una interrupción parcial. Por ello, mientras algunos usuarios podían seguir reproduciendo videos, otros no lograban ingresar o visualizar el catálogo.

¿Cuándo regresará el servicio?

Las interrupciones en YouTube suelen resolverse en cuestión de horas una vez que los equipos técnicos restablecen la sincronización de los nodos de red.

La falla coincidió con la alta actividad vespertina en América Latina, periodo en el que la plataforma concentra gran parte de su tráfico diario, lo que amplificó la percepción del problema entre los usuarios.

