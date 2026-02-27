La fiebre por el pequeño macaco japonés conocido como Punch ha trascendido las redes sociales y los titulares internacionales para llegar hasta Google. El tierno primate, cuya historia de resiliencia conmovió al mundo tras ser rechazado por su madre y encontrar consuelo en un peluche de orangután, se convirtió en un símbolo de empatía global.

Ahora, la compañía tecnológica decidió rendirle un homenaje interactivo que ha sorprendido a millones de usuarios. Si quieres saber cómo ver el tierno rostro de Punch en Google, descúbrelo aquí.

Esto pasa en Google si buscas ‘Punch the monkey’

Al escribir la frase en inglés “Punch the monkey” en el buscador de Google, se activa una animación especial dedicada al macaco bebé. Punch aparece abrazando a su inseparable peluche dentro de un corazón que invade la pantalla de resultados.

Este gesto es un guiño a la historia del primate y la ola de solidaridad que generó en redes sociales bajo el lema “Hang In There, Punch”.

Esto pasa si buscas Punch the monkey en Google ı Foto: Captura de pantalla

La animación puede repetirse tantas veces como el usuario lo desee, y se ha convertido en una especie de “doodle alternativo” que celebra la ternura y la resiliencia del pequeño Punch. Aunque no se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá disponible, cada vez más personas se suman a la búsqueda, tanto para conocer la historia del mono como para disfrutar de la experiencia creada por Google.

¿Quién es Punch the monkey?

Punch es un macaco japonés que nació en julio de 2025 en un zoológico de Japón y, tras ser rechazado por su madre, fue cuidado por el equipo veterinario bajo protocolos de crianza asistida.

Según especialistas de la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), este tipo de situaciones es relativamente común en primates bajo cuidado humano y requiere intervención inmediata para asegurar la supervivencia de la cría.

Como herramienta terapéutica, sus cuidadores le brindaron un peluche de orangután de una famosa tienda de muebles, que se convirtió en su objeto de apego. Punch no solo dormía con él, sino que lo abrazaba y lo llevaba a todas partes. Esa imagen se volvió viral y generó una ola de empatía global bajo el lema “Hang In There, Punch”.

Con el tiempo, los cuidadores iniciaron un proceso de reintegración social con otros macacos. Al principio fue difícil, ya que algunos ejemplares lo rechazaban, posiblemente por diferencias de olor o comportamiento derivadas de la crianza asistida.

Sin embargo, en semanas recientes se reportó un avance notable, pues Punch comenzó a interactuar con otros miembros de su tropa y a participar en sesiones de acicalamiento, una señal clara de aceptación social en su especie.