Día de la mujer 2026: Frases de Leona Vicario

Leona Vicario es una de las mujeres mexicanas más destacadas en la historia, quien realizó una importante labor para la Independencia de México y cuyo pensamiento es a la fecha inspiración para miles de mujeres.

Frases de Leona Vicario

Son varias las frases atribuidas a Leona Vicario. A continuación, te dejamos algunas de ellas para que te familiarices con los pensamientos de la icónica mujer independentista conocida por muchos como la primera periodista de México.

«No sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, ellas son capaces de todos los entusiasmos»

“No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria, no les son unos sentimientos extraños.”.

“Y en este punto he obrado con total independencia y sin atender que las opiniones que han tenido las personas que he estimado”.

“Me persuado de que así serán todas las mujeres (libres), exceptuando a las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres”.

“No: mi amor propio no me ha segado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos, puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias”.

“Si M. Stael atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas”.

“¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame a su patria, y le preste los servicios que pueda para que a estos se les dé, por burla, el título de heroísmo romanesco?”

¿Quién fue y qué hizo Leona Vicario?

El nombre real de Leona Vicario era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Nació entre 1787 y 1789 en la capital de Nueva España. Sus padres eran don Gaspar Martín Vicario, español oriundo de la villa de Ampudia, y doña Camila Fernández, originaria de Señor San José de Toluca.

La mujer destacó por recibir una educación intelectual y religiosa de buena calidad, contrario a lo que se acostumbraba en aquella época. Fue una figura destacada durante la guerra de Independencia.

Vicario se entregó a la causa y se convirtió en informante del ejercito insurgente a pesar del riesgo de ejecución. Utilizó su propia riqueza para cubrir los costos de las armas, municiones y demás gastos necesarios para mantener viva la llama de la lucha independentista.

Fue descubierta en mayo de 1813, por lo que fue recluida en el Convento de Belén y sus bienes le fueron confiscados; sin embargo, jamás delató al resto de los conspiradores.

Después, la ayudaron a escapar y tras reunirse con el contingente de José María Morelos y Pavón, se casó con Andrés de Quintana Roo, mientras ambos continuaban siendo parte del movimiento.