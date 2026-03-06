Día de la mujer 2026: Frases de Leona Vicario

Leona Vicario es una de las mujeres mexicanas más destacadas en la historia, quien realizó una importante labor para la Independencia de México y cuyo pensamiento es a la fecha inspiración para miles de mujeres.
Frases de Leona Vicario
Son varias las frases atribuidas a Leona Vicario. A continuación, te dejamos algunas de ellas para que te familiarices con los pensamientos de la icónica mujer independentista conocida por muchos como la primera periodista de México.
- “No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria, no les son unos sentimientos extraños.”.
- “Y en este punto he obrado con total independencia y sin atender que las opiniones que han tenido las personas que he estimado”.
- “Me persuado de que así serán todas las mujeres (libres), exceptuando a las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres”.
- “No: mi amor propio no me ha segado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos, puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias”.
- “Si M. Stael atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas”.
- “¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame a su patria, y le preste los servicios que pueda para que a estos se les dé, por burla, el título de heroísmo romanesco?”
¿Quién fue y qué hizo Leona Vicario?
El nombre real de Leona Vicario era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Nació entre 1787 y 1789 en la capital de Nueva España. Sus padres eran don Gaspar Martín Vicario, español oriundo de la villa de Ampudia, y doña Camila Fernández, originaria de Señor San José de Toluca.
La mujer destacó por recibir una educación intelectual y religiosa de buena calidad, contrario a lo que se acostumbraba en aquella época. Fue una figura destacada durante la guerra de Independencia.
Vicario se entregó a la causa y se convirtió en informante del ejercito insurgente a pesar del riesgo de ejecución. Utilizó su propia riqueza para cubrir los costos de las armas, municiones y demás gastos necesarios para mantener viva la llama de la lucha independentista.
Fue descubierta en mayo de 1813, por lo que fue recluida en el Convento de Belén y sus bienes le fueron confiscados; sin embargo, jamás delató al resto de los conspiradores.
Después, la ayudaron a escapar y tras reunirse con el contingente de José María Morelos y Pavón, se casó con Andrés de Quintana Roo, mientras ambos continuaban siendo parte del movimiento.