El Día Internacional de la Mujer 2026 es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y el acceso al conocimiento. Una de las figuras más reconocidas en México y Latinoamérica es Sor Juana Inés de la Cruz.

La Décima Musa desafió las normas de su tiempo y defendió con valentía el derecho de las mujeres a estudiar y pensar libremente. En este 8 de marzo, sus frases cobran vigencia y nos invitan a seguir luchando por un mundo más justo, por ello te compartimos algunas.

Día de la mujer 2026: Frases de Sor Juana Inés de la Cruz

“Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”.

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

“Quisieran las mujeres ser ignorantes, si no fuera por el empeño de los hombres en llamarlas tontas”.

“El mayor bien que hay en el mundo es el conocimiento”.

Estas palabras de Sor Juana Inés de la Cruz fueron escritas hace más de tres siglos, sin embargo, siguen estando vigentes. Son el recordatorio constante de que la lucha por la igualdad y el derecho al conocimiento aún continúa y que cada mujer, como ella, tiene derecho a pensar, crear y transformar su realidad a través de las artes.

Sor Juana Inés de la Cruz. ı Foto: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

¿Quién era Sor Juana Inés de la Cruz y por qué es importante recordar su legado este Día de la mujer?

Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora, filósofa y monja novohispana del siglo XVII, es considerada la Décima Musa y una de las mayores exponentes del barroco en lengua española. Nació en San Miguel Nepantla, Estado de México, alrededor del año 1648.

Sor Juana se destacó desde joven por su inteligencia precoz y su pasión por el estudio. Ingresó al convento de San Jerónimo, donde pudo dedicarse a la escritura y al pensamiento crítico en un contexto en el que las mujeres tenían prohibido acceder a la educación formal.

Su legado es fundamental porque defendió el derecho de las mujeres al conocimiento y a la educación, convirtiéndose en una precursora del feminismo en México y el mundo. Por ello, recordarla este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es reconocer a una mujer que desafió las normas de su tiempo y abrió camino para que otras pudieran acceder al conocimiento y la libertad intelectual.