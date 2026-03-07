¿Pueden ir hombres a la marcha del 8M? Esto es lo que debes saber

¿Pueden participar hombres en las marchas del 8M?

Las marchas del 8 de marzo se han convertido en una de las movilizaciones sociales más importantes en México, donde miles de mujeres salen a las calles para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

Ante la creciente participación en estas manifestaciones, una duda común surge cada año: ¿los hombres pueden asistir a la marcha del Día Internacional de la Mujer?

La respuesta depende en gran medida de los colectivos feministas que organizan cada movilización, ya que algunas marchas son separatistas y otras permiten la participación de hombres bajo ciertas condiciones.

Hombres en la marcha del 8M ı Foto: Cuartoscuro

¿Por qué algunas marchas del 8M son separatistas?

En muchas ciudades del país, los contingentes del 8M están pensados principalmente para mujeres, niñas y familiares de víctimas, con el objetivo de generar un espacio seguro donde puedan expresar sus demandas.

Colectivas feministas señalan que la marcha busca dar protagonismo a las voces de las mujeres, quienes denuncian problemáticas como:

Violencia de género

Feminicidios

Desigualdad laboral

Brecha salarial

Acoso y violencia sexual

El carácter separatista también permite que las participantes compartan experiencias de violencia o injusticia sin sentirse vulnerables o juzgadas.

¿En qué casos sí pueden participar hombres?

Aunque muchas movilizaciones están enfocadas en mujeres, no todas las marchas prohíben la presencia masculina. En algunos casos, los hombres pueden:

Integrarse al final de la movilización

Acompañar desde las banquetas o zonas laterales

Participar en contingentes mixtos, si así lo establece la convocatoria

Por ello, se recomienda revisar la convocatoria de cada colectivo u organización, ya que las reglas pueden variar dependiendo de la ciudad o del grupo organizador.

Hombres en la marcha del 8M ı Foto: Redes sociales

¿Cómo pueden apoyar los hombres la lucha feminista?

Aunque no participen directamente en la marcha, los hombres también pueden contribuir a la causa feminista mediante acciones cotidianas, como:

Escuchar y respetar las experiencias de las mujeres

Informarse sobre la violencia de género

Cuestionar conductas machistas en su entorno

Promover la igualdad en el hogar y el trabajo

Respetar los espacios creados por mujeres

Una movilización para visibilizar las demandas de las mujeres

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada año con movilizaciones. Estas marchas buscan visibilizar la violencia, la desigualdad y otras problemáticas que enfrentan las mujeres, además de exigir cambios sociales y legales que garanticen sus derechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL