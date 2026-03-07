Recomendaciones para asistir a la marcha 8M y qué llevar

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que miles de mujeres salen a las calles para participar en movilizaciones y exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.
Ante la gran convocatoria que suele registrarse durante esta jornada, muchas asistentes —especialmente quienes acudirán por primera vez— buscan saber qué llevar y cómo prepararse para asistir a la marcha del 8M.
Para facilitar la participación, colectivas feministas y organizaciones han compartido algunas recomendaciones básicas que pueden ayudar a acudir de manera más cómoda, organizada y segura.
¿Cómo ir vestida a la marcha del 8M?
Qué llevar a la marcha del 8M
Antes de salir de casa, se recomienda preparar una mochila pequeña con algunos artículos que pueden resultar útiles durante la movilización.
Artículos básicos
- Agua para mantenerse hidratada
- Celular con suficiente batería
- Batería portátil o cargador
- Identificación oficial
- Dinero en efectivo
- Bloqueador solar o gorra
- Para participar en la protesta
- Pancartas o carteles con consignas
- Pañuelo morado o verde, símbolos del movimiento feminista
- Artículos de higiene y cuidado
- Gel antibacterial
- Toallitas húmedas
- Cubrebocas
- Curitas o un pequeño botiquín básico
Estos artículos pueden ser útiles durante el recorrido, ya que las marchas suelen implicar caminar largas distancias o permanecer varias horas en las calles.
Cómo ir vestida para la marcha
La ropa también puede marcar la diferencia para mantenerse cómoda durante la movilización. Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:
- Usar ropa cómoda que permita caminar durante varias horas
- Elegir tenis o calzado cerrado
- Llevar el cabello recogido, si es largo
- Evitar accesorios que puedan estorbar
- Considerar ropa ligera o de manga larga dependiendo del clima
Muchas participantes también optan por usar prendas moradas o verdes, colores asociados al movimiento feminista.
Recomendaciones antes y durante la movilización
Además de lo que se puede llevar, también existen algunas sugerencias que pueden ayudar a participar de forma más organizada durante la jornada.
- Acudir acompañada o en grupo
- Compartir tu ubicación en tiempo real con alguien de confianza
- Establecer un punto de reunión en caso de separarse
- Mantener el celular con batería suficiente
- Seguir las indicaciones de las colectivas organizadoras
Prepararse antes de asistir a la marcha puede ayudar a que la experiencia sea más segura y organizada durante esta jornada de protesta.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL