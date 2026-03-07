Recomendaciones para asistir a la marcha 8M y qué llevar

Marcha del 8M: recomendaciones sobre qué llevar

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que miles de mujeres salen a las calles para participar en movilizaciones y exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

Ante la gran convocatoria que suele registrarse durante esta jornada, muchas asistentes —especialmente quienes acudirán por primera vez— buscan saber qué llevar y cómo prepararse para asistir a la marcha del 8M.

Para facilitar la participación, colectivas feministas y organizaciones han compartido algunas recomendaciones básicas que pueden ayudar a acudir de manera más cómoda, organizada y segura.

Miles de mujeres reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, en conmemoración del 8M. ı Foto: Cuartoscuro

Qué llevar a la marcha del 8M

Antes de salir de casa, se recomienda preparar una mochila pequeña con algunos artículos que pueden resultar útiles durante la movilización.

Artículos básicos

Agua para mantenerse hidratada

Celular con suficiente batería

Batería portátil o cargador

Identificación oficial

Dinero en efectivo

Bloqueador solar o gorra

Para participar en la protesta

Pancartas o carteles con consignas

Pañuelo morado o verde, símbolos del movimiento feminista

Artículos de higiene y cuidado

Gel antibacterial

Toallitas húmedas

Cubrebocas

Curitas o un pequeño botiquín básico

Estos artículos pueden ser útiles durante el recorrido, ya que las marchas suelen implicar caminar largas distancias o permanecer varias horas en las calles.

Cómo ir vestida para la marcha

La ropa también puede marcar la diferencia para mantenerse cómoda durante la movilización. Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:

Usar ropa cómoda que permita caminar durante varias horas

Elegir tenis o calzado cerrado

Llevar el cabello recogido, si es largo

Evitar accesorios que puedan estorbar

Considerar ropa ligera o de manga larga dependiendo del clima

Muchas participantes también optan por usar prendas moradas o verdes, colores asociados al movimiento feminista.

¿Qué debes usar para asistir a la marcha del 8M? ı Foto: Generado con AI

Recomendaciones antes y durante la movilización

Además de lo que se puede llevar, también existen algunas sugerencias que pueden ayudar a participar de forma más organizada durante la jornada.

Acudir acompañada o en grupo

Compartir tu ubicación en tiempo real con alguien de confianza

Establecer un punto de reunión en caso de separarse

Mantener el celular con batería suficiente

Seguir las indicaciones de las colectivas organizadoras

Marcha del 8M: recomendaciones sobre qué llevar ı Foto: Generada con Ai

Prepararse antes de asistir a la marcha puede ayudar a que la experiencia sea más segura y organizada durante esta jornada de protesta.

