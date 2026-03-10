¿Dónde se encuentra José Jurado Montilla o ‘Dinamita Montilla’, el asesino de TikTok?

Recientemente el caso de un asesino resurgió debido al estreno de la docuserie “El Asesino de Tik Tok”, que se estrenó este 6 de marzo en Netflix.

La docuserie de iZen Documentales reune el testimonio de la madre, hermana y de diversas personas cercanas a Ester, una mujer de 42 años de edad que desapareció en Alicante, España, en 2023.

Ester Estepa llegó al albergue municipal de Alicante, donde se hospedó y conoció a José Jurado Montilla, cocido en la plataforma de Tik Tok como “Dinamita Montilla”, en la que compartía videos de sus viajes.

José Jurado Montilla contaba con más de 3 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, debido a que compartía videos de los viajes que realizaba en Europa, y en donde incluso compartió el recorrido que realizó a pie con Ester desde Alicante hacia Grandía.

“Dinamita Montilla” envió mensajes de voz a la madre de Ester, y en uno de ellos le aseguró que este la había dejado en Grandía después de su viaje; posteriormente compartió videos en los que aparecía llorando pidiendo a Ester que diera señales de vida.

Luego de que unos senderistas avisaran a las autoridades sobre el hallazgo de un cráneo en junio del 2025, el cuerpo de Ester Estepa fue localizado sin vida en un cañar ubicado en la carretera de la playa ubicada entre Grandía y la N-332 oculto entre la maleza.

¿Dónde se encuentra José Jurado Montilla o ‘Dinamita Montilla’?

Debido a que en mayo del 2024 José Jurado Montilla había sido detenido en Badajoz por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven de 21 años de edad de nombre David, quien fue asesinado con dos disparos en Málaga.

De acuerdo con la información de medios locales, David fue localizado en una finca con dos disparos en la cabeza y el cuello respectivamente, y debido a que este le contó a un familiar suyo que había visto a un hombre mayor armado con una escopeta, las autoridades posteriormente pudieron relacionar el crimen con José Jurado Montilla.

El ADN encontrado en la cremallera de la mochila de David permitió que la Policía Nacional pudiera realizar las pruebas correspondientes, las cuales llevaron hasta José Jurado Montilla, quien había recibido una condena por cuatro asesinatos en la década de los 80’s.

José Jurado Montilla fue vinculado a con cuatro homicidos ocurridos entre 1985 y 1987 en Málaga, España, por los que recibió una condena de 123 años de prisión, pero no la cumplió en su totalidad.

Montilla permaneció en la cárcel por 28 años, pues pese haber recibido una condena de más de 100 años, fue puesto en libertad en diciembre 2013 por la anulación de la doctrina Parot.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la detención de José Jurado Montilla, la madre de Ester comenzó a preocuparse por su hija, quien podría ser la sexta víctima del hombre de 62 años.

De acuerdo con el Diario Sur, los agentes del Grupo de Homicidios encontraron siete fotografías en las que aparecía el cuerpo desnudo de una mujer en la mitad del campo, lo que marcó un indicio de presunta violación cometida contra Ester cuando esta aún se encontraba con vida.

Actualmente José Jurado Montilla se encuentra recluído en prisión esperando recibir una sentencia por los crímenes que cometió en 2022 y 2023, de los cuales la Fiscalía solicita una pena de 26 años.

