Apodan ‘Lady Pepitas’ a mujer por insultos discriminatorios a policía en CDMX

Un video difundido en redes sociales se volvió viral luego de mostrar a una mujer protagonizando un episodio de presunta discriminación contra una policía durante un operativo de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Las imágenes generaron una ola de reacciones entre usuarios de internet, quienes comenzaron a referirse a la protagonista del clip como “Lady Pepitas”, debido a los comentarios que lanzó contra la oficial.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron durante el retiro de aficionados en el marco del Operativo Estadio Seguro.

Personal de seguridad privada solicitó apoyo a elementos de la Policía Auxiliar, quienes intervinieron para retirar a dos personas que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad.

#TarjetaInformativa l Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa a una mujer que, al parecer, discrimina a una policía, la #SSC informa: Los hechos ocurrieron en el #EstadioOlímpicoUniversitario, de la @Alcaldia_Coy, cuando personal de seguridad… pic.twitter.com/hHpzJkLLQY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 16, 2026

Mientras los uniformados escoltaban a los aficionados hacia la salida del recinto, una mujer que portaba una chamarra con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que aparentemente sería familiar de los involucrados, se acercó a una de las oficiales y comenzó a lanzar comentarios ofensivos.

En el video se escucha cuando la mujer afirma que ella “sí fue a la escuela”, mientras asegura que las policías “las sacaron de vender pepitas”, frases que fueron consideradas discriminatorias.

Las imágenes también muestran que la mujer mantiene una actitud agresiva mientras los elementos de seguridad continúan con el procedimiento para retirar a los asistentes.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y la Dirección General de Asuntos Internos tomaron conocimiento de los hechos.

Ante la situación la FGJCDMX informó que tomó conocimiento de lo acontecido y la Unidad de Asuntos Internos había comenzado la investigación correspondiente.

“¡No me hables de tu por qué no somos iguales, yo sí fui a la escuela eh, a ustedes los quitaron de vender pepitas!”, dice mujer con chamarra de la @FiscaliaCDMX a elemento de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX en el Estadio de CU. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Px7Y7X6Y81 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 15, 2026

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LMCT